Si todavía tienes días libres o no sabes a dónde llevar a tus pequeños en lo que resta de estas vacaciones de Semana Santa, aún puedes acudir al espacio acuático que se habilitó temporalmente en la Utopía Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

El sitio estará abierto al público todos los días, hasta el próximo domingo 12 de abril —con excepción de este lunes 6 de abril— en un horario de 10:00 de la mañana a 18:00 horas.

Este domingo, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) dio a conocer que este lunes 6 de abril el “Santo Chapuzón Vacacional” de Semana Santa permanecerá cerrado debido a trabajos de mantenimiento.

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Por lo anterior, las actividades se retomarán el martes 7 de abril en el horario habitual.

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