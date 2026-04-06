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Si todavía tienes días libres o no sabes a dónde llevar a tus pequeños en lo que resta de estas vacaciones de , aún puedes acudir al que se habilitó temporalmente en la Utopía Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco.

El sitio estará abierto al público todos los días, hasta el próximo domingo 12 de abril —con excepción de este lunes 6 de abril— en un horario de 10:00 de la mañana a 18:00 horas.

Este domingo, la e Igualdad Social (Sebien) dio a conocer que este lunes 6 de abril el “” de Semana Santa permanecerá cerrado debido a trabajos de mantenimiento.

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Por lo anterior, las actividades se retomarán el martes 7 de abril en el horario habitual.

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mahc/LL

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