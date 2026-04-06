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Un tráiler volcó la tarde de este lunes a la altura del Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que provocó el cierre de la circulación en la incorporación de avenida México hacia la , con dirección al oriente.

Servicios de emergencia acudieron al sitio y mantienen acordonada la zona mientras se realizan las maniobras para el retiro de la unidad de carga. Las labores se concentran en Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección poniente, donde el incidente ha generado afectaciones viales importantes.

Vuelca tráiler en el Puente de La Concordia; cierran incorporación hacia la México-Puebla. Foto: Especial.
Vuelca tráiler en el Puente de La Concordia; cierran incorporación hacia la México-Puebla. Foto: Especial.

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De acuerdo con los primeros reportes, no se ha informado sobre personas lesionadas; sin embargo, la presencia de grúas es necesaria para , por lo que el cierre podría prolongarse durante varias horas.

Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar la avenida Texcoco y la carretera federal México-Puebla para evitar la zona afectada.

Vuelca tráiler en el Puente de La Concordia; cierran incorporación hacia la México-Puebla. Foto: Especial.
Vuelca tráiler en el Puente de La Concordia; cierran incorporación hacia la México-Puebla. Foto: Especial.

El accidente ocurre en un punto identificado por antecedentes de alto riesgo. En ese mismo sitio, el pasado 10 de septiembre de 2025, la cargada con gas LP provocó la muerte de varias personas, lo que incrementa la atención de las autoridades ante este nuevo percance.

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