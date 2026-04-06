La jefa de Gobierno, Clara Brugada afirmó que se deben respetar los proyectos con presupuesto participativo que solicite la ciudadanía para sus comunidades y aseguró que las alcaldías han tenido un incremento de recursos para destinarlos en la atención de servicios e infraestructura en sus demarcaciones.

Asimismo, la mandataria capitalina consideró que hace falta fortalecer la participación de los habitantes para que se involucren con las necesidades de su comunidad.

Lo anterior, luego de que este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que la mayoría de los 22 mil 800 proyectos del presupuesto participativo para 2026 y 2027, que serán sometidos a consulta el próximo 3 de mayo, buscan mejorar la infraestructura urbana y servicios básicos de su barrio, pueblo o colonia.

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En conferencia de prensa, Brugada Molina adelantó que su administración pondrá en marcha “una gran campaña” que ayude a que la gente participe en estas decisiones, pues advirtió que muchas veces hay indiferencia o la población deja que “unos cuántos” tomen estas decisiones.

“Pienso que esta experiencia de presupuesto participativo en primera da pie a que respetemos la decisión de las personas que acuden, promueven y llegan a estos momentos importantes a tomar decisiones para su comunidad. Primero hay que decir que sí tenemos que fortalecer la participación y aprovecho para decir que vamos a impulsar una gran campaña que nos ayude a que la gente participe en estas decisiones, hay veces que la gente no quiere participar y deja a unos cuántos que tomen la decisión y luego se molestan por las decisiones que se toman; o hay indiferencia”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina señaló que las alcaldías han tenido incremento de recursos “justamente para atender servicios, para atender infraestructura” por lo que deben dedicar ese presupuesto para lo que se requiera atender.

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“Habría que hacer un análisis más profundo acerca de cuáles son los proyectos que piden más y a los cuales se están dedicando, pero tú vas a cualquier colonia y lo que ves de mejoramiento de espacio público, en fin, es producto de este proyecto de presupuesto participativo porque año con año, obligadamente, las alcaldías tienen que destinar ese recurso a mejoras de esa comunidad. ¿Qué mejoras? Lo que decida la población, lo que no es correcto es que las alcaldías le digan a la población cuáles son las mejoras. Ahí sí no, hay que respetar la decisión de la gente”, indicó.

Por ello, la jefa de Gobierno hizo un llamado a las y los ciudadanos a que participen y se involucren, en cuáles son las necesidades del lugar donde viven.

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