La mayoría de los 22 mil 800 proyectos del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, correspondiente a 2026 y 2027, que serán sometidos a consulta ciudadana el próximo 3 de mayo, buscan mejorar la infraestructura urbana y servicios básicos de su barrio, pueblo o colonia.

“Me refiero a luminarias, a tótems de seguridad, a estos espacios que le llamamos sendero seguro, también tiene que ver con alumbrado público, con cámaras de videovigilancia y estos servicios como encarpetamiento, calentadores solares y tinacos son los más repetidos.

“Y, concretamente, los que más se replican están en Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, y se debe en gran medida, entendemos, al tamaño poblacional y a las condiciones de infraestructura de estas alcaldías en particular”, señaló la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) María de los Ángeles Gil.

Destacó que también los vecinos promovieron proyectos relacionados con espacios verdes, es decir, parques, espacios recreativos y para juegos o centros deportivos, sobre todo en zonas de Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán.

Gil Sánchez coincidió en que este tipo de solicitudes tendrían que ser atendidas por las alcaldías porque es su obligación, pero los vecinos las siguen pidiendo primordialmente. “Lo que entendemos es que es una manera de que su voz sea escuchada y de que sí suceda… es la manera en que pueden recibir el beneficio”.

¿Innovación?

La consejera electoral subrayó que, aunque son menores, cada vez aparecen más proyectos interesantes e innovadores, por ejemplo, en algunas zonas de Miguel Hidalgo piden talleres para personas con discapacidad de reparación de sillas de ruedas o capacitación para algún oficio.

En Venustiano Carranza, añadió, están pidiendo juegos inclusivos para niñas y niños con discapacidad.

En Tlalpan buscan instalar xilófonos urbanos cerca de escuelas o parques para facilitar y fomentar el desarrollo sensorial, así como la expresión musical.

“Lo que te quiero decir es que aparecen cada vez más proyectos, ahora sí, vinculados con actividades recreativas, culturales y deportivas, por ejemplo, no están pidiendo rehabilitación y reparación, sino construcción de nuevos espacios deportivos y son pistas de patinaje, trotapistas…

“Entonces, es verdad, mayoritariamente siguen siendo estos [proyectos] de infraestructura urbana y servicios básicos los que más piden, pero también cada vez aparecen nuevos proyectos mucho más inclusivos”, aseguró.

Puntualizó que el Presupuesto Participativo, paulatinamente, va cumpliendo con su objetivo, pues quienes siempre suelen participar van aprendiendo y expandiendo sus posibilidades y ahora tienen ideas más integrales.

“¿Por qué? Porque se están dando cuenta que no sólo les permite atender las necesidades básicas, sino que también les permite mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, están pidiendo proyectos para que puedan tener, de manera permanente, campañas de salud y que se les proporcione atención médica periódica y con atención a ciertos grupos de atención prioritaria”.

María de los Ángeles Gil Sánchez apuntó que este año 61% de los proyectos fueron propuestos por mujeres y, “sí, miramos que la perspectiva de las mujeres es mucho más integral, sí piensan más en el centro deportivo, pero en el área de los niños, en el área de las personas adultas mayores, en el área de los jóvenes”.

Recalcó que, como IECM, ya han demostrado que operativamente es posible realizar en el mismo año una elección y la consulta vecinal, pues el año pasado lo hicieron.

“El año pasado organizamos una elección extraordinaria de manera impecable y, un par de meses después, efectuamos la consulta de Presupuesto Participativo. Hemos demostrado que operativamente es posible, ya lo logramos y de manera exitosa en ambos ejercicios”, dijo.

El Presupuesto de Egresos 2026 detalla que el recurso vecinal será de 2 mil 304 millones de pesos, 4% del presupuesto total de las alcaldías. Para 2027 se dispondría de una cifra similar.

Duplican recursos

La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con el Programa Peso a Peso que duplica los recursos del Presupuesto Participativo cuando se invierten para reiluminar, repavimentar o arreglar banquetas.

El edil Mauricio Tabe dijo que con ese plan se maximiza el impacto del recurso vecinal, pues se aseguran obras de infraestructura urbana que benefician de forma más amplia, equitativa y visible a la comunidad.