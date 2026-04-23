Después de permanecer fuera del radar de las autoridades durante más de un año, Paulina fue detenida en calles de la alcaldía Iztapalapa en posesión de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo. De acuerdo con las investigaciones, la joven estaría relacionada con una célula criminal vinculada con extorsiones, homicidios y narcomenudeo en la Ciudad de México y el Estado de México.

La captura ocurrió en la colonia Santa Cruz Meyehualco, donde agentes detectaron una camioneta negra estacionada sobre la avenida Santa Cruz Meyehualco y Calle 71. Dentro del vehículo, la mujer manipulaba varias bolsitas con características similares a las usadas para la venta de narcóticos, lo que llamó la atención de los policías que realizaban recorridos en la zona.

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Al acercarse, los uniformados observaron que la sospechosa intentó mostrarse evasiva, por lo que le realizaron una revisión. Entre sus pertenencias encontraron 49 dosis de aparente marihuana, 98 envoltorios con presunta cocaína en piedra, una bolsa con la misma sustancia en polvo, un arma de fuego abastecida, un cargador adicional, 25 cartuchos útiles, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Fuentes de la investigación señalan que Paulina es identificada como pareja sentimental de un presunto integrante de la organización criminal de los hermanos Iriarte, grupo señalado por autoridades capitalinas como generador de violencia en varias zonas del oriente de la ciudad.

La mujer, de 28 años, fue puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica mientras continúan las indagatorias para establecer el nivel de participación que habría tenido dentro de la estructura delictiva.

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