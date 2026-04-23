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Nopaltepec, Méx. – Dos mujeres murieron y un civil resultó herido de gravedad luego de que y chocó contra un puesto comercial en el kilómetro 40, en el territorio de , municipio ubicado en la zona nororiente.

Según el reporte policial, la de la unidad después de un presunto .

El vehículo abandonó la cinta asfáltica y golpeó el comercio con violencia.

Las ocupantes del vehículo murieron al instante del choque. | Foto: Especial.
Las ocupantes del vehículo murieron al instante del choque. | Foto: Especial.

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El impacto provocó la muerte inmediata de las dos ocupantes del automóvil.

El encargado del puesto comercial sufrió lesiones graves y personal de Protección Civil de Nopaltepec lo trasladó a un hospital.

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Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y Bomberos Voluntarios Pirámides.

Se espera la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las diligencias correspondientes y determinar si el accidente ocurrió como consecuencia de un intento de robo.

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JACL/cr

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