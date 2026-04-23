Nopaltepec, Méx. – Dos mujeres murieron y un civil resultó herido de gravedad luego de que un automóvil compacto se salió de la autopista México-Tulancingo y chocó contra un puesto comercial en el kilómetro 40, en el territorio de Nopaltepec, municipio ubicado en la zona nororiente.

Según el reporte policial, la conductora perdió el control de la unidad después de un presunto intento de asalto.

El vehículo abandonó la cinta asfáltica y golpeó el comercio con violencia.

Las ocupantes del vehículo murieron al instante del choque. | Foto: Especial.

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El impacto provocó la muerte inmediata de las dos ocupantes del automóvil.

El encargado del puesto comercial sufrió lesiones graves y personal de Protección Civil de Nopaltepec lo trasladó a un hospital.

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Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y Bomberos Voluntarios Pirámides.

Se espera la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las diligencias correspondientes y determinar si el accidente ocurrió como consecuencia de un intento de robo.

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JACL/cr