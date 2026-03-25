Cuernavaca. - El grupo de alumnos que mantienen tomada la torre de rectoría y el campus central de la UAEM, en demanda de justicia para dos de sus compañeras asesinadas y de mayores condiciones de seguridad, exhibió una fractura este fin de semana por el ingreso de un grupo musical al campus y bebidas alcohólicas.

En un video que circula en redes sociales se ve a un grupo de alumnos reclamando a sus compañeros, identificados con el ala radical, su actitud irresponsable, y en respuesta un universitario argumenta que el evento musical tuvo el objetivo de llevar “alegría”.

El movimiento estudiantil atraviesa por una etapa de presión por parte de las autoridades universitarias para sentarse a la mesa de diálogo, pero también porque se ha descubierto que en el paro de labores y la ocupación del campus central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participan personas ajenas a la institución.

La “Resistencia Estudiantil” negó la intromisión de agentes externos a su movimiento y desconocieron cualquier intento de intervención, representación o participación de personas ajenas a la comunidad estudiantil.

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Autoridades presionan para dialogar y avanzar hacia la normalización académica

La protesta, no es en todos los campus universitarios del estado, porque de acuerdo con la UAEM un total de 23 unidades académicas ya operan en modalidad presencial. Entre esas unidades se encuentran preparatorias UAEM, escuelas de estudios superiores regionales del campus oriente y sur poniente, facultades, y el Centro de Lenguas (CELE) Centro de Cuernavaca.

“Estamos avanzando con responsabilidad hacia la normalización de nuestras actividades académicas. La Universidad mantiene su compromiso de escuchar, dialogar y construir acuerdos que fortalezcan a nuestra comunidad, siempre en un ambiente de respeto”, subrayó en un comunicado la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández.

También precisaron que de manera complementaria, 10 programas de posgrado y cinco centros de investigación mantienen actividades en modalidad virtual de forma temporal, garantizando la continuidad de la formación académica mientras se consolidan las condiciones para su retorno presencial.

Este proceso se desarrolla con base en la evaluación puntual de cada unidad académica, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, la organización institucional y el adecuado desarrollo de las actividades sustantivas.

En paralelo, la UAEM reiteró que se mantiene activa la Comisión Central de Diálogo, con presencia permanente en la Puerta 1 del Campus Norte, con el objetivo de consolidar un espacio abierto, respetuoso y sin represalias para el encuentro con el movimiento estudiantil.

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afcl/LL