Cuernavaca. - La Fiscalía Especializada contra el Delito de Feminicidio obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro “N”, por la probable comisión del delito de feminicidio en agravio de Kimberly, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en la audiencia de esta mañana el juez determinó vincular a proceso al hombre y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

Asimismo, estableció seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia, el juez consideró que la víctima fuera citada sólo por sus iniciales, esto es, KJRB, para evitar una revictimización, y llamó a no exhibir los datos de prueba para no vulnerar indagatorias y los derechos de las víctimas directa e indirectas.

De acuerdo con las indagatorias, Jared Alejandro “N” habría participado en la privación de la vida de KJRB, cuyo cuerpo fue localizado al norte de Cuernavaca, en un predio contiguo a la UAEM.

Al conocer de los hechos, la fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación del ahora imputado.

Debido a ello, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro “N”, cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en internamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Atlacholoaya, Xochitepec.

