Culiacán, Sin.- Al invitar a los conductores de vehículos a tramitar su licencia de conducir con vigencia permanente, con un costo de dos mil 323 pesos, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, se convirtió en uno de los primeros ciudadanos, en obtener este documento, al efectuar los trámites respectivos.

En la Unidad de Servicios Estatales, donde celebró su tradicional conferencia semana, aprovecho su estancia, para dirigirse al área de Vialidad y Transportes y efectuar los tramites y el pago respectivo para obtener la nueva licencia de conducir permanente.

Señaló que este programa va en beneficio de la población que conduce vehículos automotores particulares, los cuales aún cuando tengan licencias vigentes, puede efectuar su cambio a la permanente, para ello, tienen que cubrir el costo de 2 mil 323 pesos por el nuevo documento de conducir.

Licencia de conducir con vigencia permanente en Sinaloa (17/03/2026). Foto: Especial

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En la celebración de su tradicional conferencia semanal, la Secretaría General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde explicó que el único requisito que se tiene para tramitar este nuevo documento, es que los solicitantes cuenten con una licencia de manejo, vigente o con vencimiento máximo al año 2014.

Comentó que los tramites para obtenerla pueden realizarse en línea o acudir a las oficinas a las 25 oficinas de recaudación ubicadas en los veinte municipios del estado o en la Unidad Estatal de Servicios, en la capital del estado.

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