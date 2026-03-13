Cuernavaca, Mor. - Estudiantes inconformes con el paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) comenzaron a organizarse y a arrebatar el control de las unidades académicas a los integrantes de la Resistencia Estudiantil, protagonistas del movimiento estudiantil en demanda de justicia para sus compañeras Kimberly y Karol, víctimas de feminicidio.

En la Facultad de Medicina destruyeron el candado que impedía abrir la puerta principal y después ingresaron al edificio para retirar las cartulinas con consignas de justicia y mayor seguridad en los campus universitarios.

Otro grupo de estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 5, adscrita a la UAEM y con sede en el municipio de Puente de Ixtla, votó en mayoría por terminar el paro de labores y reactivar las clases presenciales.

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La consulta fue a mano alzada entre la comunidad estudiantil y con ese acuerdo suman dos planteles arrebatados a la Resistencia Estudiantil, que todavía tiene en su poder el edificio de rectoría de la UAEM y el campus central, en Cuernavaca-.

Tras la recuperación de la Facultad de Medicina, los estudiantes integraron un grupo encargado de presentar ante el Gobierno del Estado las peticiones de seguridad en su campus. Destacó la instalación de cámaras de videovigilancia, mejora de luminarias y otras medidas para reforzar la seguridad en la zona, derivado de los hechos de inseguridad que han afectado a la comunidad.

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