Huajuapan. – Cuatro hombres fueron asesinados por un ataque armado registrado en pleno centro del municipio de San Mateo Nejápam ubicado en la Mixteca de Oaxaca. Entre las víctimas se encuentra el extesorero municipal de la administración pasada.

Los hechos ocurrieron este jueves en la calle Porfirio Díaz en pleno centro del municipio de San Mateo Nejápam, alrededor de las 13:00 horas, cuando las víctimas se encontraban en la calle y enseguida sujetos desconocidos de una camioneta dispararon contra las víctimas.

“En el lugar pasó el conductor de una camioneta en color negro, donde iba acompañado de otro hombre más, quienes dispararon contra los hombres”, apuntaron vecinos.

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En el lugar de los hechos perdieron la vida los hermanos C. G. C. de 47 años y F. G. C. de 44 años. Además, de B. M. G. de 26 años de edad. En tanto que A. P. Z. de 22 años, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital en la zona, sin embargo, cerca de las 22:00 horas de la noche del jueves, perdió la vida.

Luego de cometer el crimen, los agresores que iban en la camioneta huyeron hacía el estado de Guerrero. San Mateo Nejápam es un municipio ubicado en los límites del estado de Oaxaca con Guerrero.

Ante los hechos, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía de Oaxaca, acudieron a la zona del crimen para levantar los cuerpos e iniciar una carpeta de investigación para quien resulte responsable.

San Mateo Nejápam cuenta con apenas 1,217 habitantes, de acuerdo a las estadísticas del Inegi 2020, entre las actividades de las familias está el trabajo en el campo. Nejápam es uno de los municipios con expulsión de migrantes.

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