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Culiacán. - En audiencia, un juez de control vinculó a proceso por su presunta participación en el delito de contra un , a los jóvenes Ángel, “N”, Edgar “N” y Gilberto “N”, a los cuales se les dictó .

De acuerdo a la carpeta de investigación que se abrió el pasado 21 de febrero de este año, en la colonia Cinco de Febrero de la capital del estado, la , un adolescente de 17 años que circulaba en una motocicleta fue interceptado por personas armadas los cuales le dispararon en varias ocasiones.

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A causa de las lesiones que le provocaron este falleció, por lo que se solicitó la orden de opresión contra los presuntos responsables, en base a todas las evidencias y dictámenes acumulados en la carpeta de investigación.

La ejecución se logró mediante trabajos de coordinación entre personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones y la Fiscalía General de la República, por lo que los tres imputados en este homicidio, permanecerán en prisión preventiva oficiosa.

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afcl/cr

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