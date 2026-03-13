Culiacán. - En audiencia, un juez de control vinculó a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado contra un menor de edad, a los jóvenes Ángel, “N”, Edgar “N” y Gilberto “N”, a los cuales se les dictó prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo a la carpeta de investigación que se abrió el pasado 21 de febrero de este año, en la colonia Cinco de Febrero de la capital del estado, la víctima, un adolescente de 17 años que circulaba en una motocicleta fue interceptado por personas armadas los cuales le dispararon en varias ocasiones.

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A causa de las lesiones que le provocaron este falleció, por lo que se solicitó la orden de opresión contra los presuntos responsables, en base a todas las evidencias y dictámenes acumulados en la carpeta de investigación.

La ejecución se logró mediante trabajos de coordinación entre personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones y la Fiscalía General de la República, por lo que los tres imputados en este homicidio, permanecerán en prisión preventiva oficiosa.

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