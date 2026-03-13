Culiacán. - En los municipios de Ahome y Culiacán fueron reportadas las desapariciones de cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, por lo que la Fiscalía General del Estado emitió sus fichas de búsqueda por considerar que sus integridades pudieran encontrarse en riesgo, toda vez que pueden ser víctimas de un delito.

Según la ficha del Protocolo Alba, el pasado día 11 de marzo fue vista por última vez, en la comunidad del Diez, en la salida sur de Culiacán, Jesús Yesenia Pérez Astorga, de 36 años, complexión robusta, con una estatura de un metro 68 centímetros, cabello largo castaño, con una cicatriz arriba del labio superior.

Lee también Con binomios caninos y puente aéreo, buscan a Juanita, de 10 años; en dos meses, 23 niños y adolescentes han desaparecido en Chiapas

De acuerdo a la ficha de la Alerta Amber, el mismo día y en la misma comunidad fue vista por última vez Kenia Rosalina Martínez Pérez, de 15 años, con una estatura de un metro 58 centímetros, complexión delgada y boca mediana.

Como señas particulares, la adolescentes tiene brackets, un lunar debajo del labio inferior, un tatuaje en la mano derecha con la imagen de Judas Tadeo y una Cruz en la mano izquierda.

Foto: Fiscalía General del Estado de Sinaloa

La alerta Amber de Jade Isabel Contreras Hernández la describe como una adolescente de 15 años, con una estatura de un metro 65 centímetros, de complexión mediana, tez clara, cabello lacio y corto de color rubio cenizo.

Es de boca grande, labios gruesos, no cuenta con señas particulares y la última vez que fue vista el pasado 11 de marzo en la colonia Las Vegas, en Culiacán, vestía blusa en color negro, con moño Ross en la parte trasera, pantalón azul y tenis con líneas verdes y una mochila blanca.

Lee también Estudio revela que 3 de cada 4 desaparecidos en México son mujeres menores; son víctimas de explotación sexual

Con fecha diez de marzo del presente año, la familia de Litzy Yorleth Flores Navarrete, de 15 años, denunció su desaparición en la localidad de Alfonso G Calderón en el municipio de Ahome, por lo que se emitió una Ficha Amber de búsqueda.

Se le describe como una adolescente con una estatura de un metro 60 centímetros, complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio color negro, ojos grandes en café oscuro, labios gruesos, sin señas particulares y viste blusa color verde, pantalón azul y huaraches en color rosa.

Foto: Fiscalía General del Estado de Sinaloa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl