La Paz. - El Colectivo de Búsquedas por La Paz, en Baja California Sur, confirmó que en las cinco fosas clandestinas localizadas el pasado 8 de marzo en el municipio de Comondú fueron recuperados seis cuerpos, tras concluir el procesamiento pericial del sitio.

De acuerdo con el reporte difundido por colectivos participantes en las búsquedas, los restos corresponden a una mujer y cinco hombres, localizados en la zona durante los trabajos realizados en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda.

Indicaron que ninguno de los cuerpos contaba con vestimenta ni pertenencias que permitan una identificación preliminar, por lo que reiteraron el llamado a familias con personas desaparecidas a acudir a Servicios Periciales para realizar pruebas genéticas que permitan avanzar en los procesos de identificación.

El hallazgo ocurrió durante las jornadas de búsqueda realizadas en Comondú el fin de semana pasado, con la participación de familiares de personas desaparecidas y autoridades estatales y federales.

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A su vez, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó hoy que durante trabajos realizados el jueves en las inmediaciones del arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, se localizó una osamenta que ya se encuentran procesando para su identificación.

En los últimos meses se han intensificado las acciones de búsqueda en Baja California Sur, particularmente en zonas de La Paz y Comondú, donde se realizan recorridos en arroyos y áreas rurales ante reportes relacionados con personas desaparecidas.

El Colectivo de Búsquedas por La Paz, así como agrupaciones de Los Cabos y Comondú, han identificado cuando menos cinco zonas de entierros clandestinos en esta entidad. Se trata de El Centenario, El Cajoncito, San Juan de la Costa, arroyo El Salto Seco, y el predio recientemente localizado en Comondú.

El gobernador Víctor Castro Cosío reconoció el incremento del delito de desapariciones en el estado y señaló que se trata de un fenómeno “complejo” y no se han logrado detenciones de personas o grupos vinculados a estos hechos.

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