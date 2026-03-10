La Paz.— Colectivos de búsqueda y autoridades localizaron un nuevo sitio de inhumaciones clandestinas, ahora en el municipio de Comondú, Baja California Sur, donde hallaron cinco fosas clandestinas y restos humanos expuestos.

El hallazgo se realizó el domingo, informó el Colectivo de Búsquedas por La Paz y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, tras una denuncia anónima que llevó a familiares de personas desaparecidas a un punto del municipio donde se efectuaron los trabajos.

Allí se localizaron cinco fosas clandestinas y 11 restos óseos expuestos, informó la Comisión Estatal de Búsqueda.

Iris Manríquez, una de las líderes del Colectivo de Búsquedas por La Paz, declaró a EL UNIVERSAL que este sitio se suma a otros donde han localizado varias fosas y seguirán trabajando en el lugar ante la sospecha de que podría haber más osamentas.

Recordó que desde 2021 han reforzado las búsquedas en campo y como resultado de ello localizaron un sitio en el poblado San Juan de la Costa, La Paz, donde contabilizaron hasta 2025, 70 fosas clandestinas con 93 osamentas humanas.

Detalló que entre 2021 y 2025 identificaron tres zonas de entierros clandestinos en La Paz: El Centenario, El Cajoncito y San Juan de la Costa. En Los Cabos, el Colectivo de Búsquedas San José, en 2021, sumó la zona del arroyo El Salto Seco, donde hallaron una veintena de osamentas. Así, en estos años sumarían cuando menos cinco zonas identificadas de entierros clandestinos en la entidad.

Repuntan desapariciones

Ante el repunte de personas desaparecidas en la entidad, el Colectivo de Búsquedas por La Paz comunicó que seguirá reforzando las búsquedas en la zona de Comondú y Mulegé, la zona norte del estado, donde tienen presencia los colectivos Sin ellos No Comondú y Familias Buscadoras de Comondú.

En esta región se han incrementado los hechos de alto impacto y desapariciones.

Iris Manríquez reiteró el llamado de atención a las autoridades ante el número elevado de jóvenes que han desaparecido en la entidad, al menos una veintena en enero y febrero, y exigió acciones para prevenir y sancionar este delito.

Por su parte, el procurador de justicia, Antonio López Rodríguez, en recientes declaraciones sobre el tema, reconoció un incremento de este delito en el estado y precisó que solamente durante enero y febrero de este año recibieron 84 denuncias por desaparición, de las cuales 32 permanecen en esa condición.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas reportó desde inicios de año el reforzamiento de las acciones de búsqueda en vida, y de búsqueda y localización en campo, en los cinco municipios del estado.

En estos meses, un equipo de trabajo se desplazó a Comondú, Loreto y Mulegé, donde han participado con familiares de búsqueda, cada fin de semana. El 7 de febrero hicieron una primera localización de cuatro osamentas y restos óseos expuestos también en Comondú.

Piden empatía social

En Los Cabos, la líder del colectivo, Rosalba Ibarra, declaró que ven con preocupación el aumento de desapariciones también en aquella región y pidió a la población “empatía social”.

Citó el caso de Raúl Alberto Martínez Santiago, de 28 años, desaparecido el 10 de febrero luego de salir a correr.

Aunque el gobernador Víctor Castro Cosío reconoció el aumento de desapariciones, sostuvo que la entidad “sigue siendo una de las más seguras del país”.

Admitió que no se han logrado detenciones por este delito. “Es muy complicado con grupos criminales sin escrúpulos que se desaparecen entre ellos mismos”.

Los colectivos han exigido respeto a las víctimas y la no criminalización.