Cuernavaca.- Ayelen Iglesias Vidal, estudiante del Colegio de Bachilleres, de 17 años de edad, se sumó a la lista de alumnas reportadas desaparecidas en los últimos 20 días en el estado de Morelos. La última vez que la vieron fue el martes 10 de marzo en el municipio de Cuernavaca.

Su ficha de búsqueda fue subida a las 15:07 horas de ayer jueves por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, luego de la denuncia reportada por sus familiares.

Con Ayelen han sido reportadas como desaparecidas Kimberly, Karol, Stephany Alondra y Miranda Sherlin Sánchez Escobar. Las dos primeras jóvenes eran estudiantes de la UAEM y fueron localizadas sin vida, mientras que su compañera Stephany subió a redes sociales un video para decir que estaba a salvo pero no quería regresar con su familia, y Miranda, estudiante del CETIS, fue localizada con vida y en compañía de su pareja sentimental.

Reportes extraoficiales indican que la búsqueda de Ayelen se centró en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec.

Ayelen tiene una estatura de 1.55 metros, es de complexión robusta, tez blanca, ojos medianos, color café oscuro, cabello castaño claro, lacio y largo a la altura de los hombros. La ficha de búsqueda señala que al momento de su extravío vestía playera blanca, tipo Polo, con logotipo azul del Colegio de Bachilleres, pants aziul marino con franjas blancas y tenis tipo Converse, color negros.

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Tiene una perforación en la ceja izquierda y lunar arriba en la ceja izquierda, a la altura del piercing.

La desaparición y hallazgo de los cuerpos de las estudiantes de la UAEM mantiene en crisis a la máxima casa de estudios en Morelos y desde hace 11 días la institución, así como varias subsedes en el estado, estaño tomados por los estudiantes.

Hasta hoy han rechazado todo diálogo con la rectora Viridiana León Hernández, quien inicialmente rehuyó al encuentro con los estudiantes al detonar el conflicto por la localización sin vida de Kimberly en un predio contiguo a la universidad.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidieron acudieron a su escuela, situada en un campus externo, en Cuernavaca, para solicitar diálogo con sus compañeros que mantienen tomadas las instalaciones desde hace dos semanas para alcanzar acuerdos que permitan liberar el plantel y reanudar las clases.

Renata Padilla Laguna, alumna de Medicina, dijo que de no lograrse un entendimiento, podrían abrir la facultad por su cuenta para retomar las actividades académicas, ante el temor de perder el semestre.

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afcl