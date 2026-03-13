Culiacán. - Ocho elementos del Ejército que resultaron heridos en un accidente al chocar por alcance las unidades oficiales en las que perseguían a un grupo armado en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, permanecen hospitalizados en la capital del estado, sin que se conozca si en el operativo hubo civiles detenidos.

Los datos que se conocen es que un convoy militar detectó a civiles armados que viajaban a gran velocidad por la carretera conocida como la “Veinte” y muy cerca del campo agrícola Santa Martha, por la velocidad, una de las unidades militares chocó a otra por alcance, por lo que con la fuerza del impacto ocho elementos resultaron lesionados.

A causa del percance, un helicóptero arribó al lugar del accidente, donde quedaron dañadas dos unidades Dodge Ram verdes del Ejército, para trasladar vía aérea a los heridos, a un hospital de la capital del estado.

Las autoridades de la Novena Zona Militar no han dado a conocer el estado de salud de los militares lesionados, ni sus grados e identidades, ya que estos permanecen hospitalizados, bajo atención médica.

Sobre el operativo que se había implementado en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde se registró el accidente, se desconoce, si se logró la detención de las personas armadas que fueron perseguidos.

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afcl