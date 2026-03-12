Más Información

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

Renuncia Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; permaneció casi quince meses en el puesto

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

"Traidores a la patria"; colocan lonas contra diputados oaxaqueños que votaron contra reforma electoral

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Presidencia de Cuba anuncia mensaje de Díaz-Canel; abordará asuntos nacionales e internacionales

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Donald Trump envía mensaje a futbolistas del Mundial: "Serán tratados como estrellas"

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

INE añade identidad no binaria y la palabra “indígena” en la nueva credencial para votar; estos son los cambios

Cuernavaca, Mor.- Un exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos fue señalado de sostener una de edad, y cuando los padres de la menor acudieron a presentar la denuncia, encontraron resistencia porque el agente del MP autorizado para firmar las querellas, era el mismo acusado.

Aparentemente, el agente ministerial fue enterado por sus compañeros sobre el curso de una en su contra y llegó a la fiscalía vestido con ropa deportiva, para tratar de contener a los padres de familia y argumentó desconocer la edad de la adolescente.

La exasperación de los padres de familia fue captada en video, así como los reclamos al agente del Ministerio Público.

Lee también

Nunca me dijo su edad”, esgrimió el servidor público.

“¿No te dijo, no sabías? ¿No sabía dónde estudiaba?”, espetó la madre de familia.

No sabías, respondió nuevamente.

“Eso no te exime de los delitos. El que no sepas la edad no te exime”, respondió el padre de familia.

“Yo me voy a hacer responsable”, agregó el MP.

Lee también

“¿De qué te vas a ser responsable? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Yo no te quiero cerca de mi hija. Yo lo que quiero es que pagues por lo que hiciste”, le responde la madre de familia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó por su parte que inició las investigaciones correspondientes ante la circulación del video en el que se señalan “posibles atribuidas a una persona que se desempeñó como agente del Ministerio Público”.

“Cabe señalar que dicha persona fue separada del cargo el pasado 9 de marzo del presente año. Sin embargo, dicha circunstancia no impide que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar, en su caso, las responsabilidades a que haya lugar”, aseguró la fiscalía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]