Cuernavaca, Mor.- Un exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos fue señalado de sostener una relación con una menor de 16 años de edad, y cuando los padres de la menor acudieron a presentar la denuncia, encontraron resistencia porque el agente del MP autorizado para firmar las querellas, era el mismo acusado.

Aparentemente, el agente ministerial fue enterado por sus compañeros sobre el curso de una denuncia en su contra y llegó a la fiscalía vestido con ropa deportiva, para tratar de contener a los padres de familia y argumentó desconocer la edad de la adolescente.

La exasperación de los padres de familia fue captada en video, así como los reclamos al agente del Ministerio Público.

“Nunca me dijo su edad”, esgrimió el servidor público.

“¿No te dijo, no sabías? ¿No sabía dónde estudiaba?”, espetó la madre de familia.

No sabías, respondió nuevamente.

“Eso no te exime de los delitos. El que no sepas la edad no te exime”, respondió el padre de familia.

“Yo me voy a hacer responsable”, agregó el MP.

Un MP en Morelos andaba con una menor y según no sabia la edad de la jovencita de 15 años

La mamá fue a levantar la denuncia donde él trabaja.

Un MP en Morelos andaba con una menor y según no sabia la edad de la jovencita de 15 años

La mamá fue a levantar la denuncia donde él trabaja.

“¿De qué te vas a ser responsable? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Yo no te quiero cerca de mi hija. Yo lo que quiero es que pagues por lo que hiciste”, le responde la madre de familia.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó por su parte que inició las investigaciones correspondientes ante la circulación del video en el que se señalan “posibles conductas delictivas atribuidas a una persona que se desempeñó como agente del Ministerio Público”.

“Cabe señalar que dicha persona fue separada del cargo el pasado 9 de marzo del presente año. Sin embargo, dicha circunstancia no impide que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar, en su caso, las responsabilidades a que haya lugar”, aseguró la fiscalía.

