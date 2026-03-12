Abasolo, Gto.- Este jueves se registró un enjambre sísmico que provocó grietas y el desprendimiento de rocas en la zona conocida como “Brinco del Diablo” y daños en seis inmuebles, en el municipio de Abasolo, Guanajuato.

El presidente municipal, Job Eduardo Gallardo, informó que, de acuerdo a dos reportes, en un periodo de cuatro minutos entre uno y otro, se registraron dos posibles sismos. “Hubo esos dos movimientos, uno sí lo sentí”, aseveró.

Los movimientos telúricos fueron entre las 10:14 y las 11:48 horas de este 12 de marzo.

“Recibimos reportes de lo que se denomina 'enjambre sísmico', es decir, micro movimientos de baja intensidad (no fueron detectados por los sistemas de monitoreo más cercanos)”, precisó.

Enjambre sísmico provoca desprendimiento de rocas en el “Brinco del Diablo” Guanajuato; Abasolo tiene 8 fallas geológicas. Foto: Especial.

En un comunicado detalló que tiene reportes de cuatro edificios públicos y dos domicilios particulares que presentan grietas estructurales, además de un deslave de rocas en la peña oriente del "Brinco del Diablo" que cayeron a la barranca entre Lomas de Santa María y la colonia Guadalupe. “No hay lesionados ni víctimas”

Dijo que las piedras caen a la parte de la barranca, que es un camino que pobladores utilizan para transitar a las escuelas. Agregó que el paso fue cerrado porque todavía no es seguro.

Habitantes de la zona compartieron videos de esos momentos, en los que un velo de tierra cubre la zona, por el desgajamiento de rocas.

El alcalde se trasladó hasta el "Brinco del Diablo" con un equipo de expertos, entre ellos elementos de Bomberos, Protección Civil y Desarrollo Urbano, y en una transmisión en vivo mostró las rocas en la barranca, en donde realizaron sobrevuelos con drones para revisar el área.

Job Gallardo comentó que en este municipio existen ocho fallas geológicas que atraviesan incluso la carretera municipal.

En sus redes sociales recomendó a la población reportar cualquier incidente y si sus propiedades presentan agrietamientos.

El alcalde morenista señaló que ha enviado los formatos de daño estructural a la Coordinación Estatal de Protección Civil para la solicitud de revisión y análisis para que CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres) pueda dar seguimiento a estos eventos.

“Si bien no es la primera vez que se perciben estos movimientos de tierra en Abasolo, las anteriores ocasiones no se dio seguimiento con CENAPRED para análisis de las causas; éstas pueden ser acomodo de tierras por explotación de mantos hídricos o consecuencia de movimientos sísmicos en otras latitudes, entre otras”.

Dijo que después de recorridos por tierra y sobrevuelo con drones, por parte de las direcciones de Seguridad Pública, Movilidad y Desarrollo Urbano, se descarta que sean causados por obras civiles o detonaciones no autorizadas para extracción de materiales pétreos en la zona.

