Chilpancingo.- Pobladores de unas 14 comunidades serranas de los municipios de Chilpancingo y Leonardo Bravo bloquearon por más de ocho horas la autopista del Sol en demanda de carreteras, electrificación, centros de salud y escuelas, así como el envío de médicos y profesores.

Alrededor de las 10 de la mañana, unos 800 pobladores bloquearon la autopista cerca del cruce a Chichihualco, al norte de Chilpancingo.

Los manifestantes afirmaron que el bloqueo a la autopista fue por la desatención del gobierno del estado y del municipal. Explicaron que para exigir las obras mantienen tomadas las válvulas del sistema de distribución de suministro de agua potable.

Lee también INE remueve a consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de BCS; habría obtenido recursos por actividades académicas

De acuerdo al comisario de Omiltemi, Federico Morales Tolentino, explicó que ese sistema de distribución de agua potable surte una tercera parte de Chilpancingo.

Morales Tolentino explicó que desde hace más de una año ha estado exigiendo al gobierno del estado la construcción de la carretera Chilpancingo hasta la comunidad de Jaleaca, lo que le permitiría estar comunicados con la capital.

El comisario detalló que en las 14 comunidades hacen falta caminos secundarios, además de electrificación y antenas de telecomunicaciones porque, afirmó, se encuentran incomunicados.

Lee también Se registra agresión durante sesión del Cabildo de Tepeji del Río, Hidalgo; inconformes exigen resolver clausura del estadio de futbol

Explicó que en las 14 comunidades faltan médicos, profesores y medicamentos; detalló que en algunas no cuentan con Centros de Salud.

Indicó que en el caso de Omiltemi, las lluvias que provocó el huracán John desbordaron el río que atraviesa la comunidad y se llevó la mitad del Centro de Salud. Precisó que desde el 2024 han estado demandando que les reconstruyan el centro de salud pero no les responden.

El bloqueo se mantuvo hasta las 7 de la noche. Alrededor de las 6 de la tarde una comisión de funcionarios estatales llegó y estableció una mesa de negociación con los comisarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr