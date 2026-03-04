Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), indicó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va por el mejoramiento de carreteras y nuevos trayectos, con un modelo de inversiones mixtas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, mencionó dos esquemas para el sector privado: Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO); y Modelo de Inversión Mixta, empresa con participación mayoritaria del Estado.

Mendoza Sánchez indicó que estos dos esquemas se utilizaron en la administración anterior en obras carreteras y aeropuertos. Estos mecanismos, dijo, funcionaron bien, “no tienen vicios” y están bien alineados para que haya participación privada.

Expuso que la inversión estimada para estos 18 proyectos será de 150 mil millones de pesos, con la generación de 177 mil empleos directos y 142 mil kilómetros a construir y ampliar.

Destacó dos obras principales: El corredor del Golfo de México y la ampliación de la ruta 57.

“Hemos encontrado oportunidades de inversión, donde vamos a juntarnos con el sector privado a través de inversiones mixtas para mejorar las autopistas y también para crear nuevos proyectos (...).

“Mejor conectividad, reducir los tiempos de traslados, agilizar todos los trayectos que van dirigidos hacia el comercio exterior; queremos mejorar la seguridad de todas las autopistas y estamos buscando que, en todo momento, estos proyectos sean responsables, no solamente con el medio ambiente sino también con las poblaciones por las que pasan y que se pueda generar empleo que es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país”, dijo.

“Nunca se suelta la concesión”: Sheinbaum

“El gobierno sigue siendo propietario, el Estado mexicano sigue siendo propietario de la carretera; se invierte por parte del privado, recupera su inversión y nunca se suelta la concesión, eso da mucha fortaleza y además no se presta a los rescates carreteros porque, finalmente, todo el riesgo lo corren ellos”, mencionó la presidenta.

“Se queda perfectamente establecido esa condición en la mayoría de planteamientos que estamos haciendo de inversiones mixtas (...)”, dijo.

El director de Banobras enfatizó que “las concesiones se quedan dentro del gobierno mexicano”.

Sobre las obras de Tepalcapa a Tepotzotlán, en el Estado de México, indicó que se trata de una ampliación de carriles con 15 mil millones de inversión, en un lapso de 30 meses ante una “necesidad inmediata”.

