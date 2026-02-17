La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por un universo de ingresos de 4 mil 251 millones 843 mil 600 pesos, monto que corresponde a lo que el aeropuerto recaudó por la venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.

Así como por las transferencias del gobierno federal, de las cuales se revisaron 2 mil 280 millones 963 mil 500 pesos, es decir, el 53.6% de los ingresos.

En tanto, la ASF auditó un universo de egresos por mil 912 millones 069 mil 400 pesos , correspondiente al presupuesto pagado por el AIFA registrado en los capítulos de gasto 1000 “Servicios personales”, 2000 “Materiales y suministros”, 3000 “Servicios generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, de los cuales se revisaron 957 millones 802 mil 700 pesos.

Lee también IMEF: Reducción de horas de trabajo tendrá un costo laboral de 5%; ve necesario ajustar ley del ISR para evitar impacto a empleados

Como parte de ese universo de egresos, el AIFA efectuó el pago de las percepciones y deducciones de los trabajadores de acuerdo con los tabuladores autorizados y prestaciones establecidas; emitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y contó con la evidencia documental del personal contratado en 2024, que acreditó el cumplimiento de los criterios de experiencia y perfil académico que requiere el perfil de puestos autorizado, en cumplimiento de la normativa.

La Auditoría menciona 15 contratos revisados donde el AIFA acreditó que los proveedores y prestadores de bienes y servicios no estuvieron sancionados por la entonces Secretaría de la Función Pública, actual Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ni se encontraron en el directorio de proveedores y contratistas sancionados por el SAT, en cumplimiento de la normativa.

Lee también Augusto Ramos, nuevo presidente de la Canacar; entregará en marzo un diagnóstico de su sector en el T-MEC

En 2024, el AIFA acreditó la realización de 11 procedimientos de licitación pública para la adquisición de materiales para el registro e identificación de bienes y personas; para la prestación de los servicios de limpieza de alturas; y de mantenimiento y conservación de plantas tratadoras de agua potable, de aguas residuales; del sistema de iluminación de ayudas visuales, del sistema eléctrico de alta tensión, de plantas de emergencia, del sistema HVAC y equipos de aire acondicionado, del sistema de iluminación exterior e interior de vialidades.

Además de los servicios de recolección, traslado, tratamiento, limpieza, descontaminación y disposición final de desechos peligrosos, sólidos urbanos, de manejo especial y barridos de vialidades, y de control por riesgo de fauna nociva, de acuerdo con las disposiciones legales.

El aeropuerto también pagó 339 millones 925 mil 300 pesos, sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa.

El AIFA acreditó la suscripción de tres contratos para la prestación de los servicios de suministro de combustible para vehículos automotores terrestres y de limpieza integral en las áreas del aeropuerto, mediante el esquema de contratación consolidada, de acuerdo con las disposiciones legales; y pagó 214 millones 035 mil 600 pesos, sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa.

Lee también Desaceleración económica afecta a franquicias; crecimiento débil obliga a innovar y ajustar modelos de negocio

Asimismo, el AIFA adjudicó de manera directa la adquisición de consumibles para los equipos de inspección, de acuerdo con las disposiciones legales; y pagó un millón 728 mil pesos, sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa.

El AIFA acreditó el pago de la “compensación por servicios de carácter social” de acuerdo con la normativa, y acreditó la dispersión de 657 mil 600 pesos a los beneficiarios mediante depósitos bancarios, de conformidad con la normativa.

Por lo tanto, la ASF no detectó irregularidades ni recomendaciones durante su auditoría.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv