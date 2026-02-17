Más Información

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

La(ASF) auditó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por un universo de ingresos de 4 mil 251 millones 843 mil 600 pesos, monto que corresponde a lo que el aeropuerto recaudó por la venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.

Así como por las transferencias del de las cuales se revisaron 2 mil 280 millones 963 mil 500 pesos, es decir, el 53.6% de los ingresos.

En tanto, la ASF auditó un universo de egresos por mil 912 millones 069 mil 400 pesos , correspondiente al presupuesto pagado por el AIFA registrado en los capítulos de gasto 1000 “Servicios personales”, 2000 “Materiales y suministros”, 3000 “Servicios generales” y 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, de los cuales se revisaron 957 millones 802 mil 700 pesos.

Lee también

Como parte de ese universo de egresos, el efectuó el pago de las percepciones y deducciones de los trabajadores de acuerdo con los tabuladores autorizados y prestaciones establecidas; emitió los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y contó con la evidencia documental del personal contratado en 2024, que acreditó el cumplimiento de los criterios de experiencia y perfil académico que requiere el perfil de puestos autorizado, en cumplimiento de la normativa.

La Auditoría menciona 15 contratos revisados donde el AIFA acreditó que los proveedores y prestadores de bienes y servicios no estuvieron sancionados por la entonces Secretaría de la Función Pública, actual ni se encontraron en el directorio de proveedores y contratistas sancionados por el en cumplimiento de la normativa.

Lee también

En 2024, el AIFA acreditó la realización de 11 procedimientos de licitación pública para la adquisición de materiales para el registro e identificación de bienes y personas; para la prestación de los servicios de limpieza de alturas; y de mantenimiento y conservación de plantas tratadoras de agua potable, de aguas residuales; del sistema de iluminación de ayudas visuales, del sistema eléctrico de alta tensión, de plantas de emergencia, del sistema HVAC y equipos de aire acondicionado, del sistema de iluminación exterior e interior de vialidades.

Además de los servicios de recolección, traslado, tratamiento, limpieza, descontaminación y disposición final de desechos peligrosos, sólidos urbanos, de manejo especial y barridos de vialidades, y de control por riesgo de fauna nociva, de acuerdo con las disposiciones legales.

El aeropuerto también pagó 339 millones 925 mil 300 pesos, sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa.

El AIFA acreditó la suscripción de tres contratos para la prestación de los servicios de suministro de combustible para vehículos automotores terrestres y de limpieza integral en las áreas del aeropuerto, mediante el esquema de contratación consolidada, de acuerdo con las disposiciones legales; y pagó 214 millones 035 mil 600 pesos, sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa.

Lee también

Asimismo, el AIFA adjudicó de manera directa la adquisición de consumibles para los equipos de inspección, de acuerdo con las disposiciones legales; y pagó un millón 728 mil pesos, sustentados en la documentación justificativa y comprobatoria, de conformidad con la normativa.

El AIFA acreditó el pago de la “compensación por servicios de carácter social” de acuerdo con la normativa, y acreditó la dispersión de 657 mil 600 pesos a los beneficiarios mediante depósitos bancarios, de conformidad con la normativa.

Por lo tanto, la no detectó irregularidades ni recomendaciones durante su auditoría.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]