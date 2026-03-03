Tepotzotlán, Méx.— El ayuntamiento de Tepotzotlán iniciará acciones legales contra quienes resulten responsables del incendio forestal en la zona conocida como Potros, ocurrido la tarde del 1 de marzo, mientras que las labores para controlar y extinguir el fuego continuaban este lunes.

En un comunicado, el gobierno municipal señaló que el siniestro representó una afectación directa a la Sierra de Tepotzotlán, un pulmón natural del municipio, y anunció que exigirá una investigación a fondo a las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades.

“Nuestra Sierra no solo es un patrimonio natural, es identidad, historia y vida para nuestras familias tepotzotlenses. Por ello, exigiremos una investigación a fondo”, enfatizaron las autoridades.

El municipio advirtió que buscará que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables por los daños ocasionados al ecosistema, al considerar que se trató de un acto intencional que puso en riesgo tanto el entorno ambiental como a la población cercana.

Como parte de las indagatorias, a través de una cámara de videovigilancia, las autoridades obtuvieron imágenes en las que se observa a dos individuos en el sitio quienes prenden fuego a la zona, lo que derivó en la propagación de las llamas.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Tepotzotlán, Rodolfo Andrade, el incendio consumió más de 50 hectáreas de la Sierra. La afectación abarcó pastizales y arbolado.