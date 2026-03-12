Más Información
Juchitán, Oax. – Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), de Ciudad Ixtepec, bloquearon la carretera estatal a Juchitán, para pedir la salida de un profesor acusado de cometer irregularidades en el proceso de evaluación.
Abiertamente, los alumnos señalaron al docente, Iván Castillejos Ruiz, de incurrir en diversas irregularidades con las calificaciones y tacharon a los dirigentes de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, de “alcahuetear las anomalías”.
El bloqueo sobre la carretera desde Ciudad Ixtepec a Juchitán interrumpió el paso normal de vehículos y obligó a los conductores a buscar rutas alternas, ante la molestia de personas que viajaban en autobuses del transporte público.
También en el Tec del Istmo hay denuncias
Mientras tanto, en el Tecnológico de México Campus Juchitán, de manera anónima se expresaron en redes sociales acusaciones en contra de un docente por acoso sexual. Las autoridades del plantel se han negado a fijar una postura al respecto.
El secretario general de la delegación sindical D-V-72 de la sección 61 del SNTE, Wilbert Guerra Cabrera, informó que el referido catedrático, cuya identidad está reservada, fue dado de baja del sistema del Tec Istmo campus Juchitán.
Lee también Vinculan a proceso a Jared por el feminicidio de Kimberly, su compañera de la UAEM; le dictan prisión preventiva
