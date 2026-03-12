El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que por parte del grupo parlamentario no habrá sanción ni llamados de atención a las tres diputadas de su bancada que votaron en contra de la reforma electoral, pero no descartó que la dirigencia nacional pueda interponer sanciones.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, calificó de “lamentable”, que las diputadas Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta, y Santy Montemayor, hayan votado en contra del proyecto, y que Olga Sánchez Cordero se haya ausentado para no votar, a pesar de que estuvo presente en la sesión.

“Yo no lo hago, yo no lo haré (sancionar), son las instancias partidistas las que tienen que tomar esa definición, yo no voy a tomar ninguna acción contra ellos, pero no descarto nada, es decisión del partido”, declaró.

Lee también Defiende Sheinbaum viajes de Citlalli Hernández; es una mujer extraordinaria, asegura

El líder guinda aseguró que pese a la determinación que tome el partido, esas diputadas serán juzgadas por la militancia morenista.

“Yo lamento que ellas hayan votado en contra, y lamento que algunos se han ausentado. No quiero decir quién porque no los quiero señalar y no quiero convertirme en tribunal especial de conciencia, Pero nuestra militancia es dura, nuestra militancia es exigente, nuestra militancia exige congruencia y consecuencia, nuestra militancia se ha formado en territorio y exige que todo mundo respete los principios y respete los ideales de nuestro movimiento”, concluyó.

Lee también Sheinbaum presentará iniciativa para cambiar metodología de investigación del feminicidio en México; esto contempla la propuesta

Plan B de reforma electoral también es constitucional: Monreal

Ricardo Monreal confirmó que el denominado Plan B de reforma electoral, anunciado este jueves por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es constitucional.

Así lo declaró este jueves en entrevista con medios de comunicación, realizada al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

“El plan B es constitucional, no estamos hablando de leyes secundarias en este momento”, expuso.

El líder guinda, consideró que la nueva iniciativa presidencial, que será enviada la próxima semana “es un gesto de generosidad para con la a los aliados”, por lo que les pidió apoyar el proyecto, aunque reconoció que “es previsible” que PT y PVEM puedan rechazarla.

Lee también Emite CNDH recomendación a Marina por desaparición forzada y la muerte de dos personas; hay cinco testimonios

“No quiero pensar en eso, pero es previsible (que PT y PVEM puedan rechazar la Morena). Creo que no deberían por parte del PT y del Verde rechazar esta oferta que la Presidenta hace de manera generosa y amplia, para que a través de una reforma que no es la que ella quería, pueda reconstituirse y sanar cualquier malentendido y volver a tener la fuerza política y legislativa que el país necesita”, declaró.

Ricardo Monreal informó que el contenido de la iniciativa prevé reducir salarios en los congresos locales y regidurías municipales, establecer topes de representación en regidurías, revocación de mandato, disminución de recursos para empleados electorales en la Federación y en los estados, “y probablemente llegue también el tema de la elección judicial postergada, es decir, que pueda moverse al 2028”.

El coordinador parlamentario aseguró que ayer no hubo regaños en Palacio Nacional, e insistió en que PT y PVEM deben considerar apoyar el proyecto, a fin de restablecer una alianza fuerte: “Lo que necesitamos, más que cirugías, son reconstrucciones sociales y políticas hasta donde se pueda”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr