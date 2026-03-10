Más Información

Perfilan a Aureliano Hernández para la Auditoría Superior; sustituiría a David Colmenares

Sheinbaum se reúne con representantes de AstraZeneca, Ericsson, Lego, Nokia, Volvo; países nórdicos anuncian inversiones en México

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Por segunda ocasión, Grecia Quiroz, alcaldesa municipal de Uruapan, acudió a Palacio Nacional para participar en la reunión encabezada por la presidenta con los 61 alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva en el país.

El encuentro tuvo como objetivo impulsar un plan de atención a las causas de la violencia y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad.

La primera ocasión en que Quiroz se reunió con la mandataria federal ocurrió tras el asesinato de su esposo, , ocurrido el 4 de noviembre de 2025.

En aquella reunión se abordó la situación de seguridad en el municipio michoacano.

