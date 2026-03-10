Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Más Información
Por segunda ocasión, Grecia Quiroz, alcaldesa municipal de Uruapan, acudió a Palacio Nacional para participar en la reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los 61 alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva en el país.
El encuentro tuvo como objetivo impulsar un plan de atención a las causas de la violencia y fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad.
La primera ocasión en que Quiroz se reunió con la mandataria federal ocurrió tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 4 de noviembre de 2025.
En aquella reunión se abordó la situación de seguridad en el municipio michoacano.
