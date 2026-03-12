Más Información
Pachuca.- Durante la sesión de Cabildo que se desarrollaba en el municipio de Tepeji del Río se registró una agresión, luego de que un sujeto ingresó de manera violenta al recinto y arremetió contra el oficial mayor, Arturo Daniel Rodríguez.
Los hechos se registraron esta tarde, en que un grupo de personas acudió a la alcaldía para exigir a la presidenta, Tania Valdez, resolver la clausura del estadio de futbol, ya que esta situación ha afectado los eventos deportivos que se tenían programados.
Sin embargo, los hechos se tornaron violentos luego de que un hombre identificado como Óscar Bravo ingresó al Cabildo y agredió al oficial mayor, Daniel Rodríguez.
Posteriormente, jóvenes y adultos también entraron al lugar con pancartas en las que exigían la reapertura de las canchas deportivas.
El recinto deportivo fue clausurado luego de que se tuvieran señalamientos de que al interior se ingerían bebidas alcohólicas. La clausura se mantiene desde diciembre pasado, en que el gobierno colocó los sellos.
