Ciudad Obregón, Sonora. - Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad estatales y federales permitió la detención de varios presuntos delincuentes fuertemente armados en Ciudad Obregón, quienes estarían relacionados con homicidios recientes en la región, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Pese al despliegue y al enfrentamiento armado reportado en el sector de San Juan Capistrano, al poniente de la ciudad, las autoridades confirmaron que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas, por lo que la situación fue controlada por las corporaciones participantes.

Durante los hechos, personas que se encontraban en un partido infantil de béisbol en el campo del Itson Náinari se tiraron al suelo como medida de protección ante las detonaciones y la movilización policial en la zona.

Partido infantil de béisbol termina en enfrentamiento de civiles armados y autoridades en Ciudad Obregón; operativo deja varios detenidos. Foto: Especial.

De acuerdo con la autoridad, la movilización se registró la tarde de este jueves y contó con la participación de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La Fiscalía de Sonora señaló que durante la acción se logró asegurar a varios sospechosos, presuntamente vinculados con homicidios recientes ocurridos en el municipio.

Las autoridades reiteraron que el operativo continúa y que en las próximas horas se ampliará la información conforme avancen las investigaciones sobre los detenidos y su posible relación con otros hechos delictivos en Ciudad Obregón.

