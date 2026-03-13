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Durante un operativo conjunto entre fue localizado un centro de operaciones vinculado a un , donde se aseguraron armas, uniformes militares, vehículos con logotipos de fuerzas federales y dos presuntos delincuentes.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de las fiscalías generales de Veracruz y Oaxaca, quienes encabezaron el operativo en los , Veracruz, y Cosolapa, Oaxaca.

Con el apoyo de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, fue ubicada una casa de seguridad vinculada con el grupo criminal de “El Tigre”, que opera principalmente del lado de Veracruz.

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Foto: Especial
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El despliegue táctico permitió la detención de Ulises “N”, de 27 años, y Ramiro “N”, de 38 años, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Oaxaca para determinar su situación jurídica.

Y se aseguraron armas de fuego y réplicas, uniformes de las Fuerzas Armadas y equipo táctico utilizados para usurpar funciones oficiales en la comisión de actividades ilícitas; además de credenciales, decenas de dosis de droga y vehículos de distintos tipos.

Las autoridades estatales aseguraron que la acción permitió la desarticulación de una célula delictiva dedicada a diversas actividades ilegales que operaba en la zona limítrofe entre ambos estados.

Foto: Especial
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afcl/cr

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