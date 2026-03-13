Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Cometidos contra las Mujeres por Razón de Género (FENNAM) presentó elementos de prueba suficientes para que un Juez de Control vinculara a proceso a Fernando Antonio “G”, por su probable responsabilidad en el delito de Violación.

En una audiencia que se prolongó por más de 8 horas, la autoridad judicial dictó la resolución luego de analizar los elementos de prueba que se presentaron y determinó que existen datos suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados el 30 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Hospital Infantil de Tamaulipas.

A petición del Ministerio Público, el Juzgador determinó imponer al imputado la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada por el termino de dos años y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La abogada de Fernando Antonio “G” dio a conocer que tramitarán la apelación en contra de la vinculación a proceso que le fue dictada este jueves.

