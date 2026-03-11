“La violencia comienza desde la Fiscalía”; Madre de Ivanna, víctima de abuso sexual, narra revictimización institucional

Verónica Alonso es madre de Ivanna, una niña que fue víctima de abuso sexual a los cinco años en su escuela y que fue revictimizada por las instituciones de la Ciudad de México que debían garantizarle seguridad.

“Toda la violencia comienza desde que uno llega a la Fiscalía. Hay personas muy déspotas, groseras, que no te quieren dar información. Me decían 'aquí no se ponen demandas, son denuncias' o 'no le pedí que me contara'. Cuando fui me dijeron 'es que las niñas en estos tiempos son muy...'”, contó en entrevista en Con los de Casa con el Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte, la columnista Maite Azuela y Daniela Torres, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.

La madre de Ivanna expresó que, al momento de interponer la denuncia, se encontraba con mucho dolor, sensible por el abuso que había sufrido su hija. Sin embargo, lo peor vino a continuación: le exigieron a la pequeña “decir las cosas como son”, con precisión de fechas y horas en que se suscitaban las agresiones.

“El agresor la golpeaba, la amenazaba. Le decía que me iba a matar. La veía con moretones y ella me decía 'no, es que yo juego con una niña'. No era sólo un abuso sexual, era una violación. Le preguntaban los días de los abusos, las horas de los abusos. Mi hija no pudo. Fueron abusos durante todo un año. Fue todo un tema poder integrar esa carpeta”, recordó.

La revictimización institucional no se detuvo allí. Constantemente cambiaban a Ivanna de terapeuta, lo que ocasionó que tuviera que revivir la historia del abuso al menos cuatro veces más, hasta que decidió acudir con una terapeuta particular.

“Uno cree que no nos va a pasar. Yo tenía una relación, vivía en concubinato con alguien y todo marchaba como una familia normal. Caí en depresión. Terminé en el psiquiátrico por un intento de suicidio, medicada. No podía dormir, dejé de hablar mucho tiempo. Tengo una hija de 23, ella se deprimió mucho. No soportaba la idea de todo lo que le hicieron a su hermana”, afirmó.

Sobre Ivanna, indicó que tras estas agresiones comenzó a notarla muy distante y bastante callada. En un comienzo, la pequeña había señalado que era un niño quien la tocaba, por el miedo que sentía. Fue hasta después de buscar ayuda profesional que pudo contar que el agresor era el encargado de transporte de su escuela, un servicio que ella ni siquiera usaba.

Verónica Alonso condenó que, contrario a facilitarle su proceso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido una traba en su búsqueda de justicia:

“La Secretaría no encuentra ningún al delito, al contrario, están omitiendo información relevante, están mintiendo. Todo ha sido un montaje de la SEP. Y con la familia del agresor. Hay cosas que todavía no comprendo. ¿Cómo pueden tratar de quitarle responsabilidad a esta persona, a quien agrede a mi hija? Eso me suena a complicidad”, advirtió.

De acuerdo con la madre de Ivanna, ha recibido amenazas por su búsqueda de justicia, desde ofensas hasta ataques, debido a que han apedreado su casa durante las madrugadas.

Por eso, aseguró que no se puede sanar del todo ni recuperar la alegría después de vivir algo así. “Uno nunca sana, aprende a vivir con lo que le pasó. Agoté los recursos para que mis hijas estuvieran bien. Acompañarlas, estar con ellas. Están en terapia las dos, yo también”, agregó.

Daniela Torres, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, mencionó durante el programa que el abuso sexual infantil ocurre, mayoritariamente, por personas cercanas al hogar: familiares, personas cuidadoras. Asimismo, en lugares que deberían ser seguros, como la propia escuela.

En ese sentido, resaltó que la recomendación para tutores es acercarse a sus hijos siempre desde el “te creo”, estar atentos a indicadores y cambios en comportamientos, ya que se pueden presentar regresiones en comportamientos, como mojar la cama o volver a portarse como un bebé.

En la parte institucional, Torres destacó que se requiere un control específico de las personas que ingresan y salen de los centros educativos. A la vez, insistir en la obligación de las fiscalías en capacitar a sus peritos, para no caer en la revictimización durante las diligencias.

