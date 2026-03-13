Hermosillo. - El inmueble siniestrado el pasado 12 de octubre de la tienda Sam's Club Vado del Río será entregado por las autoridades al particular para su desmontaje controlado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que, tras recibir el dictamen en materia de ingeniería estructural del inmueble, se determinó la existencia de un obstáculo material insuperable que impide el ingreso seguro del personal pericial al interior del edificio.

Lee también Imputan a 8 personas y a representante legal de Waldo's por incendio donde murieron 24 personas; hay dos evadidos de la justicia

El dictamen técnico advierte daños estructurales severos e irreversibles en diversos elementos del inmueble y la presencia de materiales con alto riesgo de desprendimiento, por lo que se concluye que no existen zonas con condiciones de seguridad para realizar diligencias periciales adicionales.

Las diligencias y análisis realizados hasta el momento no arrojan datos de prueba o indicios que permitan presumir que el origen del incendio se haya suscitado de forma intencional, por lo que, con la información disponible, el evento se perfila como de origen accidental.

Ante estas condiciones y a fin de salvaguardar la integridad del personal especializado, la FGJE notificará a las autoridades de Protección Civil estatal y municipal y procederá a entregar el inmueble al particular para su desmontaje controlado y retiro de escombros, conforme a las recomendaciones técnicas emitidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl