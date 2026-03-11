Hermosillo. - La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora anunció que apelará la decisión de un juez que determinó no vincular a proceso a tres personas investigadas por el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda de Waldo’s en Hermosillo, tragedia que dejó 24 personas muertas y 15 heridas.

La resolución judicial benefició a José “N”, Ernesto “N” y José Martín “N”, quienes eran investigados por su presunta relación con dictámenes y decisiones administrativas vinculadas al establecimiento donde ocurrió el siniestro.

Durante la audiencia, el juez resolvió no vincular a proceso a José Martín “N” al considerar que la acción penal había prescrito.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía de Sonora, este último es el representante legal de la persona moral (Waldo's), a quien se le imputó por realizar trámites legales a nombre de la empresa ante las autoridades municipales utilizando documentos falsos para obtener permisos, cometiendo los delitos de uso de documentos falsos e incumplimiento de un deber legal, sumado a otras conductas omisas en las que en su carácter de representante legal debió de haber observado para evitar el resultado que se presentó.

Tras la resolución del juez, la fiscalía estatal sostiene que el plazo debe contarse desde la fecha en que ocurrió el incendio -1 de noviembre de 2025- y no desde la emisión del dictamen técnico elaborado por el imputado, por lo que considera que el delito aún puede ser perseguido.

Lee también Hermosillo no olvida a las 24 víctimas del incendio en Waldo’s; tragedia deja afectaciones y un luto permanente

En el caso de José “N” y Ernesto “N”, el juzgador tomó en cuenta disposiciones del Reglamento de Ordenamiento, Desarrollo Urbano y del Espacio Público de Hermosillo que fue modificado posteriormente.

La fiscalía, sin embargo, argumenta que debió aplicarse el reglamento vigente cuando ambos desempeñaban su función pública.

Pese a la decisión, el órgano jurisdiccional dejó abierta la posibilidad de que la fiscalía formule una nueva imputación, lo que permitiría ajustar los argumentos legales en la causa penal.

El incendio en la tienda Waldo’s es considerado uno de los siniestros comerciales más graves registrados en los últimos años en Hermosillo, debido al número de víctimas y a las investigaciones sobre posibles fallas en las condiciones de seguridad del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que continuará con las acciones legales para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL