Hermosillo, Sonora.- Cinco sucursales de Waldo’s en Hermosillo retomaron actividades este miércoles 4 de marzo, luego de cuatro meses de cierre tras el incendio del 1 de noviembre de 2025 que dejó 24 personas muertas y 15 heridas, entre ellas una mujer embarazada.
El incendio ocurrió en la tienda ubicada en las calles Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, en el Centro de Hermosillo, lo que provocó una revisión exhaustiva de los 68 establecimientos de la empresa en Sonora.
Solo dos sucursales, en los municipios Benito Juárez e Ímuris, cumplieron con todos los requerimientos de seguridad y pudieron reabrir de inmediato.
El resto permaneció cerrado mientras se atendían observaciones relacionadas con seguridad estructural, sistemas eléctricos, señalización y planes de evacuación.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantendrá un acompañamiento técnico constante para garantizar que los establecimientos operen bajo condiciones seguras, priorizando la integridad de clientes y trabajadores.
La reapertura será gradual y dependerá del cumplimiento estricto de las disposiciones marcadas por la autoridad.
En cuanto al proceso legal, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, señaló que diez de las 23 personas vinculadas a proceso cuentan con un amparo, y que todos enfrentan el juicio en libertad.
La reapertura de estas sucursales marca un paso hacia la normalidad para la cadena Waldo’s, aunque la memoria de las víctimas de uno de los incendios más mortales en la historia reciente de Hermosillo sigue presente.
aov/cr
