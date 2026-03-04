Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

"¿Buenas tardes, ¿hay alguien?"; la historia de las cabañas y la narconómina de "El Mencho", Con los de Casa

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Pluris, prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan consultas; la reforma electoral, en claves

Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional; dan seguimiento al Plan México

Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional; dan seguimiento al Plan México

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Hermosillo, Sonora.- Cinco sucursales de en Hermosillo retomaron actividades este miércoles 4 de marzo, luego de cuatro meses de cierre tras el incendio del 1 de noviembre de 2025 que dejó 24 personas muertas y 15 heridas, entre ellas una mujer embarazada.

El incendio ocurrió en la tienda ubicada en las calles Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros, en el Centro de Hermosillo, lo que provocó una revisión exhaustiva de los 68 establecimientos de la empresa en Sonora.

Solo dos sucursales, en los municipios Benito Juárez e Ímuris, cumplieron con todos los y pudieron reabrir de inmediato.

Lee también

El resto permaneció cerrado mientras se atendían observaciones relacionadas con seguridad estructural, sistemas eléctricos, señalización y planes de evacuación.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantendrá un acompañamiento técnico constante para garantizar que los establecimientos operen bajo condiciones seguras, priorizando la integridad de clientes y trabajadores.

La reapertura será gradual y dependerá del cumplimiento estricto de las disposiciones marcadas por la autoridad.

Luego de varios meses, reabren tiendas Waldo´s (04/03/2026). Foto: Especial
Luego de varios meses, reabren tiendas Waldo´s (04/03/2026). Foto: Especial

Lee también

En cuanto al proceso legal, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rafael Acuña Griego, señaló que diez de las 23 personas vinculadas a proceso cuentan con un , y que todos enfrentan el juicio en libertad.

La reapertura de estas sucursales marca un paso hacia la normalidad para la cadena Waldo’s, aunque la memoria de las víctimas de uno de los incendios más mortales en la historia reciente de Hermosillo sigue presente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]