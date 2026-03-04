Hermosillo, Sonora.- El partido Morena en Sonora anunció este miércoles 4 de marzo la incorporación de siete presidentes municipales que hasta ahora formaban parte del Partido Sonorense (PS), en lo que calificó como un fortalecimiento del proyecto de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

La dirigente estatal, Judith Armenta Cota, encabezó el acto oficial en el que se dio la bienvenida a los alcaldes Uriel López, de Sonoyta; Fredi Flores, de Quiriego; Alejandro Lameda, de San Pedro de la Cueva; Irabien Núñez, de Tubutama; Samuel Dávila, de Huachinera; Juan Francisco Calderón, de Atil; y Samuel Chaira, de Oquitoa.

Durante su mensaje, Armenta Cota afirmó que la adhesión de los munícipes representa “un paso firme en el proceso de transformación que vive nuestro estado” y sostuvo que la decisión responde a la convicción de impulsar gobiernos municipales alineados con los principios de honestidad, cercanía con la ciudadanía y trabajo permanente en territorio, especialmente en comunidades alejadas y con mayores necesidades.

La presidenta estatal de Morena subrayó que el ámbito municipal constituye la primera línea de contacto con la población y el espacio donde se construye la confianza pública, por lo que consideró relevante que los nuevos integrantes enarbolen los principios de la Cuarta Transformación desde sus localidades.

“La transformación es un esfuerzo colectivo. Convoca a quienes comparten la premisa de gobernar con austeridad, transparencia y un profundo sentido social”, expresó.

Armenta Cota destacó que la suma de estos liderazgos fortalece la organización territorial del movimiento en Sonora y amplía su capacidad operativa para consolidar un proyecto enfocado en el bienestar de la población.

Finalmente, reiteró que Morena mantiene abiertas sus puertas a quienes, “con responsabilidad y congruencia”, decidan incorporarse al proyecto político que, aseguró, busca profundizar el cambio en Sonora y en México.

