Hermosillo, Sonora.- Las lágrimas no se contuvieron. Nadie pudo. Frente al altar levantado en memoria de las 24 víctimas del incendio en Waldo’s, un hombre mayor llegó acompañado de dos músicos. No pidió permiso, no hizo ruido: simplemente se acercó, tomó aire y dejó que la pena lo guiara.

Los primeros acordes de “La tumba será el final”, de Los Invasores de Nuevo León, rompieron el silencio de la tarde. Los transeúntes levantaron la mirada, sorprendidos por aquella melodía que parecía brotar desde el corazón mismo de la tragedia.

Dos hombres ya entrados en años cantaban en coro, rascando una vieja guitarra que temblaba entre sus manos.

“Nuestro amor es tan grande… como no habrá jamás…”, entonaron, mientras uno de ellos se quebraba por completo.

Al término de tres canciones tristes, de duelo, el hombre se agachó y alcanzó la fotografía de Jesús Ana María Cortés Ríos, una de las personas fallecidas el 1 de noviembre. La apretaba contra el pecho como si aún pudiera abrazarla. Su llanto, silencioso pero devastador, arrugó el alma de quienes observaban.

En ese altar, la tragedia sigue viva. No es un recuerdo: es una herida abierta.

A un mes después del incendio en Waldo’s, Hermosillo sigue de luto (01/12/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

Un centro que guarda silencio

Pero en el corazón de Hermosillo el tiempo parece detenido. El altar, ubicado frente a lo que queda de la tienda, se ha convertido en un punto de reflexión obligada: la gente llega, se detiene, baja la mirada.

Muchos susurran que conocieron a una de las víctimas, otros dejan flores, veladoras, mensajes. Todos dejan un poco del dolor que cargan.

A nivel económico, la zona no ha logrado levantarse. Según la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, las ventas se desplomaron un 50%, lo que representa pérdidas superiores a 67.5 millones de pesos para los negocios locales.

Las tiendas más pequeñas —las que dependen del flujo diario para sobrevivir— han sido las más golpeadas. “Las grandes cadenas cuidan sus intereses. Nosotros estamos cuidando la comida de nuestras familias”, lamentó Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo:

Esta situación ha puesto en riesgo la estabilidad de cientos de familias que dependen de las pequeñas y medianas empresas del corazón comercial de la ciudad.

Como Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, emprenderemos acciones legales contra Waldo's y contra quien resulte responsable por los daños y perjuicios ocasionados.

La tienda fue acordonada tras el incendio. Foto: Especial

Estamos únicamente a la espera de los resultados de la Fiscalía para proceder conforme a derecho.

Reiteramos el llamado al presidente municipal Antonio Astiazarán y al gobernador Alfonso Durazo para que se muestren sensibles ante esta realidad.

Los comercios locales hemos cumplido con Protección Civil y lo seguiremos haciendo en las revisiones realizadas. Ahora solicitamos: Programas de apoyo y capacitación, agilización de trámites, disminución en los importes de licencias y permisos.

Esto permitirá, en conjunto con el Gobierno, ofrecer un Centro más seguro y digno de visitar.

Asimismo, pedimos que esta tragedia no se convierta en un pretexto recaudatorio que agrave aún más la situación económica de los comercios ya afectados por la caída en ventas.

También exhortamos a que no existan represalias hacia quienes, desde el primer momento, hemos exigido justicia y apoyos reales para las familias de las 24 personas inocentes que perdieron la vida, externó López Peralta.

Se investiga

Hasta ahora, solo algunos funcionarios han sido separados de sus cargos mientras la investigación continúa.

La investigación: 553 actos y ninguna detención. Mientras el duelo continúa en las calles, la exigencia de justicia sigue creciendo.

De acuerdo con el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez, la investigación avanza entre peritajes, entrevistas, análisis técnicos y diligencias de gabinete.

Destacan 150 dictámenes periciales, incluyendo los de identificación de víctimas 148 entrevistas, entre empleados, directivos, testigos y familiares.

Separan de sus cargos a titulares de Protección Civil en Sonora y Hermosillo tras explosión e incendio de Waldo's (05/11/2025). Foto: Especial

También se hicieron 198 requerimientos oficiales dirigidos a instituciones públicas y privadas.

A éstos, se suman los estudios especializados para determinar las causas, con precisión, del siniestro.

En estas labores se ha contado con la participación de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil A.C., cuyos dictámenes y análisis aportan mayor precisión y claridad técnica para determinar la mecánica y causas de los hechos.

La Fiscalía estatal también ha recibido apoyo para la obtención de información por parte de autoridades homólogas en el Estado de México, Chihuahua, Baja California, Nuevo León y en la Ciudad de México, todo ello, con base en la cooperación interinstitucional.

Un dolor que busca justicia

Hermosillo aún respira humo de la tragedia. El centro de la ciudad es un mosaico de sentimientos, veladoras encendidas y familias que se aferran a los recuerdos.

Hermosillo no olvida a sus 24 ausentes. Así resonó la canción en el altar: “La tumba será el final… ahí será la separación… y hasta en la tumba te sigo amando… si quiere Dios.”

