Hermosillo, Sonora.- Tras la trágica explosión e incendio ocurridos el pasado sábado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo, que dejó un saldo de 23 personas fallecidas y 15 lesionadas, la empresa informó que trabaja en conjunto con las autoridades para brindar apoyo integral a las víctimas y sus familias.

En un comunicado oficial, Waldo’s aseguró mantener su compromiso de actuar con “responsabilidad, respeto y transparencia” ante los hechos que conmocionaron a la capital sonorense.

La compañía detalló que, desde el primer momento, ha colaborado con la Unidad de Atención a Víctimas y con el Gobierno del Estado de Sonora para ofrecer asistencia directa.

Entre las acciones realizadas, la empresa informó que cubrió los gastos funerarios de las personas fallecidas, así como el traslado médico aéreo a Estados Unidos de una de las personas heridas, junto con un acompañante, para recibir atención especializada.

Además, se han otorgado apoyos económicos y en especie a las familias para cubrir necesidades básicas derivadas del siniestro.

Waldo’s también anunció que puso a disposición de los afectados apoyo psicológico y tanatológico, mediante el correo asistencia@waldos.com y la línea telefónica +52 55 6319 6200.

Comunicado de Waldo’s sobre víctimas del incendio en tienda de Hermosillo (05/11/2025). Foto: Especial

En materia de seguridad, la empresa señaló que revisa sus operaciones en todo el país y colabora con las autoridades de Protección Civil para garantizar que sus instalaciones cumplan con las normas de prevención y seguridad industrial.

Hasta el momento, cuatro personas continúan hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.

Las investigaciones oficiales siguen en curso para determinar las causas de la explosión, mientras las familias de las víctimas reciben acompañamiento institucional.

“Seguimos cerca de las familias de los afectados, escuchando y atendiendo sus necesidades con sensibilidad”, expresó la compañía, que reiteró su disposición a continuar colaborando con las autoridades durante el proceso.

Víctima de la explosión es trasladada a un hospital de Phoenix

María Isabel Morales Bracamonte, joven que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo en la explosión de Waldo's en Hermosillo, fue trasladada esta mañana al Hospital Valley Wise de Phoenix, Arizona, donde continuará su tratamiento.

La joven universitaria de 20 años de edad y quien resultó gravemente herida durante la explosión e incendio, se encontraba hospitalizada desde el pasado 1 de noviembre en la Clínica del Noroeste, donde médicos reportaron una evolución favorable y determinaron que su estado de salud era lo suficientemente estable para su traslado aéreo.

María Isabel apenas tenía dos días de estar laborando en el establecimiento cuando se registró la explosión, la cual sobrevino según indagatoria inicial de la Fiscalía de Sonora de un transformador interno.

Al momento del siniestro, la joven logró contactar a su tía, rogándole por ayuda al sentirse completamente afectada por el fuego en todo su cuerpo:

“Tía, estoy en la tienda, hubo una explosión y estoy quemada. No quiero que me cuelgue, tengo mucho miedo”, alcanzó a rogar.

El incendio desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia y de seguridad en la capital sonorense.

Explosión de tienda Waldo's. Foto: Especial.

Este miércoles 5 de noviembre, alrededor de las 10:20 de la mañana, fue despedida con aplausos afuera del hospital y llevada en ambulancia al Aeropuerto Internacional Ignacio Pesqueira, desde donde partió hacia Phoenix.

Su tía, Angélica Morales, expresó que la familia mantiene la esperanza en su pronta recuperación y pidió a la comunidad unirse en oración.

“Pedimos a todos que recen por mi sobrina. Ha sido muy fuerte, y confiamos en que saldrá adelante”, pidió.

Las autoridades estatales continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de la explosión, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y apoyo para los afectados.

De acuerdo al reporte de las autoridades, el local no contaba con las autorizaciones legales de Protección Civil para operar, por lo que el fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que se analizan posibles sanciones penales, civiles y administrativas tanto para funcionarios como para los responsables del establecimiento comercial donde ocurrió la tragedia.

Al momento se encuentran clausuradas las 68 tiendas Waldo's en el estado, en tanto se revisan las normativas de protección civil.

