Hermosillo, Sonora.- El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el alcalde de Hermosillo Antonio Astiazarán anunciaron la respectiva separación del cargo de los titulares de Protección Civil del estado y municipio en tanto se desarrollan las investigaciones de la explosión e incendio ocurrida en Waldo's de Hermosillo que dejó un saldo fatal de 23 personas sin vida y 15 heridas.

Armado Castañeda Sánchez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y Fernando Morales Flores, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil (CMPC) son los primeros funcionarios separados de sus cargos tras la tragedia ocurrida poco después de las 15.00 horas del sábado 1 de noviembre en el centro de la capital del estado.

Durante un mensaje emitido este miércoles, Durazo reconoció la gravedad de los hechos y subrayó que el gobierno estatal debe actuar con “verdad, justicia y humanidad”.

"He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte", señaló el mandatario sonorense.

Durazo expresó su solidaridad con las familias afectadas y destacó que una de las víctimas, María Isabel, fue trasladada al Hospital Valley Wise de Phoenix, Arizona, donde recibe atención médica especializada, acompañada por personal médico y un familiar.

El gobernador agradeció el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de Estados Unidos y el Consulado en Hermosillo por las gestiones realizadas para facilitar el traslado.

Explosión en tienda de Waldo's (05/11/2025). Foto: Especial

El mandatario insistió en que su administración no tolerará la impunidad ni el silencio ante hechos que conmocionan a la sociedad sonorense.

“El único lenguaje es la verdad. La verdad, aunque duela, la verdad porque solo con ella puede empezar la justicia”, enfatizó.

Durazo recordó que Sonora ha vivido tragedias marcadas por la omisión y la simulación, y aseguró que su gobierno actuará con transparencia para no repetir esos episodios.

“Humildad para escuchar, firmeza para actuar y memoria para no olvidar”, concluyó.

Por su parte el alcalde Antonio Astiazarán externó que "la explosión ocurrida este fin de semana es una tragedia que nos ha dolido profundamente a todas y a todos".

Indicó que la Fiscalía de Sonora lleva a cabo las investigaciones sobre las cuales confía en que llegará hasta las últimas consecuencias.

En ese sentido, dijo, "he solicitado la separación del cargo de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Hermosillo para que desde un espacio de neutralidad pueda seguir colaborando con la investigación".

El munícipe habló de la unidad y sentimiento de luto que viven los hermosillenses tras la tragedia en Waldo's.

Desde el primer momento, servidores públicos municipales se volcaron para atender esta emergencia.

Reconoció y agradeció a las personas que se dedicaron salvar vidas como los bomberos de Hermosillo, Policía Municipal, Cruz Roja del DIF, personal de salud y cuerpos de rescate.

Momentos en donde explotó la tienda de Waldo's (05/11/2025). Foto: Especial

"Seguimos trabajando en total coordinación con el gobierno del estado porque ahora lo más importante es estar del lado de las víctimas y de sus familias para que Hermosillo siga dando lo mejor de sí en este lamentable suceso", externó el alcalde.

Con esta decisión, el Gobierno de Sonora y de Hermosillo, buscan garantizar la imparcialidad de la investigación y responder con claridad a las demandas de la ciudadanía por verdad y justicia.

