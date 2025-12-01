Cuernavaca, Mor.- La violencia política en el municipio indígena de Xoxocotla escaló con el ataque a balazos contra las viviendas de la regidora Citlali Mejía Huerta y la síndica Alicia Fernandina Capistrán, servidoras públicas que han criticado el sistema de gobierno del edil José Carlos Jiménez Ponciano.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres que viajaban en una motocicleta recorrieron distintos puntos del municipio durante la madrugada y dispararon primero contra la casa de la regidora. Las detonaciones impactaron la fachada del inmueble, donde no hay cámaras de seguridad que pudieran registrar a los responsables.

Posteriormente, los mismos sujetos llegaron al domicilio de la síndica, ubicado en la calle Benito Juárez. En este caso, una cámara particular sí captó el momento en que los agresores detuvieron la motocicleta y realizaron múltiples disparos alrededor de las 4:02 horas.

A pesar de la gravedad de los hechos, tanto Mejía Huerta como Capistrán resultaron ilesas. Los ataques únicamente generaron daños materiales, aunque incrementaron la preocupación entre servidores públicos del municipio.

Estos incidentes ocurren a tres semanas de que varios integrantes del cabildo denunciaron públicamente un ambiente de hostigamiento y violencia política. Señalan como responsable al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano y afirman que, aunque han presentado denuncias desde septiembre, las autoridades estatales y la Fiscalía no les han otorgado medidas de protección.

Horas después el presidente municipal Carlos Jiménez condenó el ataque perpetrado en contra de las casas de sus compañeras, cuyos hechos, dijo, vulneran la paz, la estabilidad y el tejido social de nuestro pueblo.

“Xoxocotla ha enfrentado en el pasado episodios de violencia originados por intereses ajenos al bienestar común, episodios que incluso han cobrado vidas de personas que trabajaban por nuestra comunidad. Hoy reiteramos con claridad: ningún interés político, económico o personal justifica la violencia”, precisó en un comunicado.

Balean casa en Cuernavaca; no hay heridos

Una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Cuernavaca, fue atacada a balazos la mañana del lunes, sin reportes de personas lesionadas.

De acuerdo con la Policía, alrededor de las 06:30 horas se escucharon disparos en la intersección de Porfirio Díaz y Emiliano Zapata.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron impactos de bala en el portón del domicilio y un automóvil Chevy rojo estacionado frente a la casa que también presentaba daños por un disparo.

