Hijo del "Chapo" confiesa que secuestró al "Mayo"; se declara culpable de narco

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Dua Lipa y todas las canciones sorpresa de artistas latinos que interpretó en su "Radical Optimism Tour"

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Oxkutzcab, Yucatán.- Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron por dos sujetos que transitaban a bordo de otro vehículo similar, en pleno centro de este municipio.

El ataque ocurrió anoche en la calle 58 entre 49 y 51, donde las víctimas, que se desplazaban en una motocicleta Pulsar 200, fueron alcanzadas por sus agresores, quienes abrieron fuego y huyeron.

Tras las detonaciones, ambos jóvenes cayeron al pavimento: uno presentaba una en el estómago, mientras que el segundo resultó lesionado en un brazo.

Vecinos que escucharon los disparos salieron alarmados de sus viviendas y al percatarse de los y solicitaron auxilio.

Paramédicos y agentes de la Policía Municipal llegaron minutos después, acordonaron el área y trasladaron a los jóvenes al Hospital del IMSS.

Debido a la gravedad de uno de ellos, se valoraba su traslado a un hospital de Mérida para recibir atención especializada. Las autoridades ya investigan el violento ataque.

