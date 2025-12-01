Oxkutzcab, Yucatán.- Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta fueron atacados a balazos por dos sujetos que transitaban a bordo de otro vehículo similar, en pleno centro de este municipio.

El ataque ocurrió anoche en la calle 58 entre 49 y 51, donde las víctimas, que se desplazaban en una motocicleta Pulsar 200, fueron alcanzadas por sus agresores, quienes abrieron fuego y huyeron.

Tras las detonaciones, ambos jóvenes cayeron al pavimento: uno presentaba una herida de bala en el estómago, mientras que el segundo resultó lesionado en un brazo.

Vecinos que escucharon los disparos salieron alarmados de sus viviendas y al percatarse de los jóvenes lesionados y solicitaron auxilio.

Paramédicos y agentes de la Policía Municipal llegaron minutos después, acordonaron el área y trasladaron a los jóvenes al Hospital del IMSS.

Debido a la gravedad de uno de ellos, se valoraba su traslado a un hospital de Mérida para recibir atención especializada. Las autoridades ya investigan el violento ataque.

aov