La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), anunció la celebración del festival “Guerrero sabe a Mezcal”, con más de 20 marcas certificadas y que se celebrará en el 50 aniversario del Tianguis Turístico de México a celebrarse en el puerto de Acapulco.

El festival “Guerrero sabe a Mezcal” se realizará del 28 al 30 de abril en el recinto de Fórum Mundo Imperial y forma parte de las actividades del Tianguis Turístico 2026.

Durante el evento se ofrecerán degustaciones, coctelería, muestra artesanal y gastronómica, con la participación de más de 20 marcas certificadas de mezcal, en un espacio denominado “Experiencia Guerrero”, donde los asistentes podrán disfrutar del maridaje entre esta bebida tradicional y la riqueza gastronómica del estado.

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También afirmó que su administración ha destinado casi 10 millones de pesos para fortalecer la cadena agave–mezcal, lo que ha permitido integrar a más de cien productores al padrón de empresas guerrerenses, además de impulsar el registro, desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas.

Los apoyos económicos incluyen asistencia técnica, capacitación, desarrollo de marca, selección de envases, diseño de etiquetas y formación en comercio exterior, con el objetivo de mejorar la competitividad del mezcal guerrerense.

Actualmente, mencionó la mandataria suriana, la producción estatal supera los 94 mil 300 litros provenientes de las regiones Centro, Norte, Montaña, Tierra Caliente y Sierra, actividad que beneficia directamente a más de 500 familias.

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Y en su momento, Teodora Ramírez Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno estatal, aseguró que Guerrero forma parte de los nueve estados que integran la denominación de origen del mezcal, y gracias al programa estatal de certificación impulsado por el gobierno, la entidad ocupa el quinto lugar nacional en producción de esta bebida.

"Con el respaldo estatal se han desarrollado más de 40 marcas certificadas, siete de las cuales ya se encuentran listas para su exportación", aseveró el servidor público.

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