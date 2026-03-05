Ixcapuzalco, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) afirmó que el verdadero cambio se construye con el pueblo y para el pueblo, cuando anunció diversas obras que beneficiarán a los habitantes de esta comunidad y de Acapetlahuaya.

Dijo que en su administración “no hay colores partidistas”, hay una sola camiseta que se llama Guerrero, al tiempo que informó se destinarán 14 millones de pesos a las obras de infraestructura social.

En la visita que hizo a estos pueblos de la llamada zona norte del estado, la mandataria suriana reiteró que su gobierno trabaja sin distingo de partidos con obras y acciones de gobierno en los 85 municipios de la entidad.

“No tenemos un solo municipio donde no haya una obra importante; los 85 municipios tienen alguna acción de esta administración”, aseveró y supervisó en Acapetlahuaya los servicios que brindaron a la población en la Unidad Deportiva Bicentenario.

Salgado Pineda explicó que se han destinado más de 14 millones de pesos en inversión social para el Municipio General Canuto A. Neri y para este año se contemplan más de 6 millones de pesos adicionales en obras de agua potable y alcantarillado en la cabecera municipal de Acapetlahuaya.

“Somos servidoras y servidores del pueblo; el recurso tiene que regresar al pueblo", afirmó Evelyn Salgado durante la jornada, en ambos municipios, donde se ofrecieron consultas médicas gratuitas, entrega de lentes, trámites de registro civil, rectificación y expedición de actas de nacimiento, además de acciones de proximidad social por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

En esta comunidad anunció la construcción del techado en la cancha deportiva del Telebachillerato 318, así como el parque central del Municipio.

Además, atendiendo una solicitud del municipio, la gobernadora entregó un camión recolector de basura para fortalecer los servicios públicos y mejorar la limpieza en la cabecera municipal.

El director de CAPASEG, Martín Vega González, informó que también se destinarán 8.6 millones de pesos para obras de pavimentación de calles, además de trabajos de bacheo y limpieza en un tramo carretero de 16 kilómetros que conecta el entronque con la cabecera municipal de Ixcapuzalco.

A su vez, la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, informó que también se entregaron apoyos alimentarios, aparatos funcionales, cortes de cabello y juguetes para niñas y niños, como parte de la campaña “Infancias sin violencia”.

“El gobierno tiene que venir al pueblo. Somos un gobierno de territorio y hasta el último minuto de esta administración vamos a seguir visitando comunidades y trabajando por la transformación de Guerrero”, afirmó la mandataria al reconocer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar obras públicas y programas de bienestar en favor de las familias guerrerenses.

gs/rmlgv