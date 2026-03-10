En el primer bimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, Guerrero destacó entre 26 entidades que lograron disminuir la violencia, con una reducción histórica del 33.2 por ciento en el promedio diario anual de homicidios, se informó en la Conferencia Mañanera del Pueblo.

Se expuso que estos resultados se deben a la estrategia nacional de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la que Guerrero mantiene una coordinación permanente para fortalecer las acciones de prevención, inteligencia y combate a la delincuencia.

Además en el periodo de octubre del 2024 a febrero del 2025, Guerrero redujo en un 72 por ciento los homicidios dolosos y bajó a la posición 13 en la incidencia nacional, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La reducción fue en octubre de 2024 del 6.58 y en febrero de 2026 del 1.86, expuso y mencionó que de acuerdo con el reporte de incidencia delictiva correspondiente a febrero de 2026, Guerrero logró descender hasta la posición número 13 a nivel nacional, con 52 víctimas de homicidio doloso, cifra menor en comparación con entidades como Guanajuato, que encabezó el listado con 128 víctimas.

Dijo que estas cifras reflejan los resultados del trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad que participan en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, presidida por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena), donde se integran instancias federales, estatales y municipales para atender los hechos delictivos diarios.

En los casi cinco años de la actual administración estatal se han logrado detenciones de objetivos prioritarios generadores de violencia, principalmente en Acapulco, así como decomisos de armas, drogas y desmantelamiento de laboratorios clandestinos, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

A estas acciones operativas se suma la atención a las causas de la violencia, mediante programas sociales orientados a ampliar oportunidades para la población, particularmente para las y los jóvenes, con el propósito de consolidar una ruta sostenida hacia la paz en Guerrero.