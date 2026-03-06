Chilpancingo, Guerrero. - La gobernadora Evelyn Salgado Pineda advirtió que la lucha por la igualdad continúa frente a retos como la violencia, la desigualdad y la pobreza, por lo que reiteró que su administración seguirá impulsando acciones permanentes para el empoderamiento de las mujeres.

"Nadie tiene el derecho de violentar a las mujeres", y llamó a cerrar filas para ayudar a que más niñas y jóvenes conozcan sus derechos desde sus hogares”, en su mensaje en la inauguración del Cuarto Congreso Estatal de Unidades de Género.

Dijo que “las mujeres no están solas. Nuestra lucha es contra la violencia, la desigualdad, la pobreza y todos los obstáculos que impiden avanzar hacia una verdadera igualdad”, expresó la mandataria suriana.

Gobernadora de Guerrero advierte que la lucha por la igualdad continúa; refrenda convicción de fortalecer los derechos humanos. Foto: Especial.

Por ello refrendó su convicción de fortalecer los derechos humanos de las mujeres guerrerenses, para que tengas una vida libre de violencia, así como su compromiso de no dejar de impulsar la igualdad en Guerrero, desde todos los espacios de la administración pública.

Lee también Abrazo entre alcalde de Reynosa y mayor de Hidalgo, Texas, termina sin festejo; guardan luto por muerte del secretario de Economía, Mauricio Treviño

Con el lema: "La perspectiva de género para la construcción de la cultura de paz en la educación", que reunió a titulares de las Unidades de Género de instituciones públicas de Guerrero, la mandataria suriana afirmó que la educación juega un papel fundamental para fomentar valores de respeto, inclusión y cultura de paz, por lo que destacó la participación de la Universidad Autónoma de Guerrero, institución que “ha sido una aliada en la promoción de la igualdad y el acceso de más mujeres a la educación superior, fortaleciendo el empoderamiento femenino, a través de la educación y la formación profesional”.

Gobernadora de Guerrero advierte que la lucha por la igualdad continúa; refrenda convicción de fortalecer los derechos humanos. Foto: Especial.

Consideró que desde los espacios públicos y de decisión de los tres niveles de gobierno, así como desde las instituciones educativas y los colectivos sociales, se impulsa una agenda común para fortalecer la igualdad sustantiva y promover políticas que beneficien a las mujeres.

Asimismo, Salgado Pineda reconoció el trabajo de las titulares de las Unidades de Género de las instituciones públicas del estado, quienes han contribuido a promover los valores de igualdad sustantiva, la no discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Lee también Personal del ISSSTE Hidalgo realiza manifestación; denuncian acoso laboral y hostigamiento por parte de la delegada de prestaciones

Su labor ha permitido visibilizar problemáticas que durante mucho tiempo permanecieron en silencio, atendiendo con responsabilidad, sensibilidad y sororidad desde los diversos espacios de gobierno, aseveró.

En su momento. la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, resaltó el papel que desempeñan las Unidades de Género para que los principios de igualdad se traduzcan en políticas claras y acciones concretas.

Gobernadora de Guerrero advierte que la lucha por la igualdad continúa; refrenda convicción de fortalecer los derechos humanos. Foto: Especial.

Asistieron a este congreso el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval.

Así como la diputada local Glafira Meraza Prudente; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y la defensora de los habitantes de la República de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert.

Lee también Volcadura de pipa de combustible provoca cierre de carretera federal número 15 en Mazatlán; servicios de emergencia trabajan en la zona

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr