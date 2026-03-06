Mérida, Yucatán.- Desde la mañana de este viernes, el Ateneo Peninsular de Mérida, donde se ubica el Museo del Tren Maya, ya cuenta con vallas de madera en su perímetro con el fin de evitar daños al patrimonio ante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se realizará el próximo domingo.

La protección de edificios históricos, comercios y casonas se prevé que continúe, incluso en los alrededores del Parque de La Mejorada, donde partirá la marcha hacia el Monumento a la Patria en el Paseo de Montejo.

Cabe señalar que, no obstante que la marcha no llegará a la Plaza Grande de Mérida, Juan Pablo Moo Garrido, rector de la Catedral de Mérida, anunció que se tomarán medidas preventivas para proteger la fachada del recinto religioso.

Piden blindar edificios históricos, comercios y casonas en Mérida por marcha del Día Internacional de la Mujer. Foto: Especial

Indicó que la Arquidiócesis de Yucatán busca resguardar la Catedral, pues el pasado 2 de marzo concluyeron los trabajos de restauración de paredes y fachada que se realizaron a lo largo de un año.

Precisó que solicitó al Gobierno del Estado la protección del templo, principalmente la fachada y las paredes de la calle 61, así como el acceso lateral del Pasaje de la Revolución.

En contraste, la alcaldesa, Cecilia Patrón Laviada, aseguró que el Palacio Municipal permanecerá libre y sin vallas, y agentes de la Policía Municipal garantizarán que la actividad se realice de forma segura.

Por su parte, el Gobierno del Estado aseguró que está garantizado el derecho de las mujeres a manifestarse libremente, por lo que el Palacio de Gobierno no será blindado y tampoco se aplicarán medidas de contención como ocurrió el año pasado.

La titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), Sisely Burgos Cano, afirmó que las participantes podrán marchar y manifestarse sin restricciones como parte de sus derechos ciudadanos.

Asimismo, señaló que trabajarán con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para responder a posibles llamados de auxilio, siempre siguiendo los protocolos de seguridad enfocados en la protección de las mujeres.

