Pachuca. - En el marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres, integrantes de la organización Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos, así como familiares y mujeres víctimas de violencia, se manifestaron por las calles de Pachuca, donde denunciaron la inacción de las autoridades y de organismos como la Comisión de Derechos Humanos, así como la persistencia de la violencia, en especial la feminicida, que en la última década ha dejado 199 víctimas en Hidalgo.

Con pancartas, cartas y mantas donde se señalaba "de 2016 a 2025 se han cometido 199 feminicidios en Hidalgo", “#No se ha trasformado nada”, así como consignas de “Ni una más”, las manifestantes recorrieron las calles de la ciudad y acudieron a la Comisión de Derechos Humanos, donde acusaron que este organismo ha sido omiso en la defensa de los derechos de las mujeres.

Señalaron que se cumple un año de la represión ocurrida durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en que diversos contingentes fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad, sin que el organismo defensor de los derechos humanos haya actuado en consecuencia.

Afirmaron que, si las instituciones encargadas de garantizar memoria, verdad y justicia no cumplen su función o actúan con omisión, se mantiene la impunidad.

También recordaron que durante esa manifestación se registró la detención de tres hombres, entre ellos un adolescente que recuperó su libertad poco después. La aprehensión se dio bajo el argumento de que presuntamente intentaron prender fuego a un grupo de policías, por lo que fueron procesados por los delitos de lesiones, sedición y ultrajes.

8M: Marchan en Pachuca por persistencia de violencia; denuncian 199 feminicidios en Hidalgo en la última década. Foto: Especial.

Esto, afirmaron, evidencia un sistema que criminaliza la protesta social.

Las activistas destacaron además que desde 2016, cuando se inició el registro de feminicidios por parte de este organismo, se han documentado 199 víctimas. Detallaron que en 2016 se registraron 22 casos; en 2017, 22; en 2018, 20; en 2019, 19; en 2020, 22; en 2021, 22; en 2022, 19; en 2023, 20; en 2024, 15, y en 2025 también 15.

Ante este panorama, el colectivo sostuvo que en una década no ha cambiado nada. Señalaron que en 2025 documentaron 64 muertes violentas de mujeres, pero solo 15 fueron clasificadas oficialmente como feminicidio.

Asimismo, recordaron que en el país seis mujeres son asesinadas cada día, y solo dos de esos casos se reconocen como feminicidio. Esto, señalaron, evidencia fallas en las investigaciones.

Respecto a la violencia sexual, indicaron que 2 mil 034 niñas y adolescentes menores de 18 años tuvieron partos en 2024; de ese total, 124 corresponden a niñas de entre 11 y 14 años.

Esto refleja situaciones de violencia sexual, institucional y corrupción de menores.

Según datos expuestos, en 2015 se registraron 10 víctimas y en 2025 la cifra ascendió a 73, lo que representa un incremento superior al 600 % en la última década. Ante ello, cuestionaron los discursos oficiales sobre avances en la materia y exigieron que cada carpeta de investigación garantice el acceso a la justicia.

