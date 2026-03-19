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La y la inseguridad que persiste en la región del , la cual se ha agravado principalmente en Juchitán de Zaragoza, ha desplomado las actividades económicas y las inversiones, aseguró el .

En el último año, denunció, "la escalada de hechos violentos" ha generado un entorno adverso para el desarrollo económico. De acuerdo con estimaciones del sector empresarial local, más del 30 por ciento de los establecimientos han registrado caídas en sus ingresos, mientras que al menos un 15% ha tenido que cerrar temporal o definitivamente debido a extorsiones, amenazas o riesgos operativos.

Asimismo, se ha observado una disminución aproximada del 40% en nuevas inversiones en la región, "afectando directamente la generación de empleo y el crecimiento económico del Istmo".

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El Grupo Empresarial agregó que las actividades comerciales, de transporte y de servicios se encuentran severamente limitadas. Mientras que la reducción de horarios, la cancelación de rutas y la baja afluencia de clientes han provocado pérdidas económicas millonarias, lo que ha impactado tanto a pequeños comercios como a empresas consolidadas.

"Sin embargo, el impacto de esta crisis trasciende lo económico. Nos preocupa profundamente el daño psicológico que esta ola de violencia está provocando en la población, particularmente en niñas y niños. Hoy, no solo han sido testigos de hechos delictivos en la vía pública, sino que, de manera alarmante, existen casos en los que estos actos han ocurrido en entornos escolares, generando miedo, ansiedad y afectaciones emocionales que comprometen su desarrollo integral", manifestó.

Y apuntó que esta normalización de la violencia en espacios que deberían ser seguros representa una grave herida para el tejido social.

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"Juchitán, como punto estratégico del Istmo de Tehuantepec y pieza clave en proyectos de desarrollo nacional, enfrenta hoy un escenario que pone en riesgo su viabilidad económica y social".

E insistió que la falta de condiciones de seguridad está inhibiendo la inversión, debilitando la actividad productiva y generando un clima de incertidumbre que afecta a toda la población.

"Por lo anterior, hacemos un llamado urgente, respetuoso pero enérgico, al Gobierno Federal para que intervenga de manera inmediata mediante el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, la presencia efectiva de fuerzas federales y la coordinación real con los distintos niveles de gobierno, a fin de restablecer la paz social, el estado de derecho y la gobernabilidad en Juchitán de Zaragoza".

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El Grupo Empresarial del Istmo señaló que la situación actual no admite dilaciones. "La población, el sector productivo y, especialmente, nuestras niñas y niños, requieren condiciones de seguridad que garanticen su bienestar y su futuro".

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vr/cr

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