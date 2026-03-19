Pachuca.- Tras las investigaciones por la desaparición y asesinato de tres hombres originarios de Santiago Tulantepec, en el estado de Hidalgo, la Secretaría de Seguridad dio a conocer que fueron detenidas cinco personas presuntamente responsables de estos delitos.

Se informó que, tras la denuncia por la no localización de Luis Ángel Tapia Flores, Luis Enrique Tapia Hernández, así como de Edgar Miguel Hernández, quienes, de acuerdo con sus familiares, acudirían al municipio vecino de Tulancingo a vender tres camionetas en la localidad de Medias Tierras, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda e investigación.

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En coordinación con la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad realizó cateos en dos predios ubicados en la colonia La Florida, donde también participaron la Secretaría de la Defensa, así como las policías municipales de Tulancingo y Santiago Tulantepec. Como resultado, se localizaron las tres camionetas vinculadas al caso.

Durante las diligencias realizadas durante la noche y madrugada, se detuvo a cinco personas; cuatro hombres y una mujer, todos originarios del estado de Hidalgo, quienes, de acuerdo con las investigaciones, están relacionados con la desaparición y muerte de las víctimas.

Tanto los sujetos asegurados y las camionetas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Además, se informó que se mantendrá la coordinación interinstitucional con el Estado de México, debido a que el hallazgo de los cadáveres fue sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura de la localidad de Nopaltepec, en esa entidad.

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El día de ayer se difundió la desaparición de tres vecinos de Santiago Tulantepec, quienes habían salido para vender tres camionetas; sin embargo, se perdió contacto con ellos, de acuerdo con autoridades, alrededor de las cuatro de la tarde, mientras que familiares refieren que fue cerca de las seis, en un punto conocido como “La Y”.

Tras la difusión del caso y la denuncia, se iniciaron las investigaciones que derivaron primero en el hallazgo de las camionetas y, posteriormente, durante la noche, se confirmó que las tres personas habían sido localizadas sin vida.

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