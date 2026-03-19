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Tres hermanos murieron ayer por la descarga eléctrica causada por un rayo en Santa María Ozolotepec, municipio de la Sierra Sur de Oaxaca.
Las víctimas fueron identificadas como Abelino S. R., de 48 años, Vicenta S. R., de 51 años y Florentina S. L., de 39 años. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, los hermanos se resguardaban de una tormenta bajo un techo dentro de un predio de cultivo, cuando fueron alcanzados por un rayo, lo que provocó que perdieran la vida de manera inmediata.
Luego de este hecho, la dependencia recomendó a la población evitar refugiarse bajo árboles, techos improvisados o estructuras metálicas, no permanecer en campos abiertos, zonas agrícolas o lugares elevados durante lluvias, suspender actividades al aire libre al escuchar truenos o detectar relámpagos.
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"La recomendación es resguardarse en viviendas o edificios con techo firme y protección contra descargas eléctricas, mantenerse alejada de cercas, herramientas metálicas, motocicletas o maquinaria agrícola", agregó.
También, recomendó evitar el uso de teléfonos celulares conectados a la corriente y de aparatos eléctricos durante la tormenta; y si alguna persona se encuentra en campo abierto y no existe refugio, agacharse con los pies juntos evitando acostarse en el suelo.
Otras de las recomendaciones es no permanecer en campos abiertos, zonas agrícolas o lugares elevados durante la lluvia; suspender actividades al aire libre al escuchar truenos o detectar relámpagos.
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afcl/LL
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