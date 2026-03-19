Monterrey. – Por intentar agredir a un policía municipal con un machete, un hombre fue abatido a balazos en Guadalupe, Nuevo León.

Al momento de los hechos, el occiso cargaba a un niño de cinco años de edad, quien aparentemente era su hijo.

La situación ocurrió sobre la calle Verdón en su cruce con la avenida Pablo Livas, en la colonia Valle del Sol.

El hombre abatido no fue identificado y sólo trascendió que le apodaban “El Negro” y tendría aproximadamente 40 años.

Se informó que la Policía de Guadalupe recibió un reporte de quema de cable cobre en la vía pública y al arribar al lugar, los uniformados se toparon con el hombre que traía un machete y al menor en brazos.

Tras notar una conducta agresiva, uno de los uniformados lanzó disparos al aire para intentar que el hombre soltara al niño.

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“Al arribar, los oficiales ubicaron a un masculino que portaba un arma blanca y llevaba a un menor sujeto a su cuerpo, situación que representaba un riesgo para la integridad del niño, al tiempo que mostraba una actitud agresiva.

Durante la intervención, el individuo se aproximó hacia los elementos policiales, registrándose una agresión con el arma blanca, por lo que un oficial realizó una detonación con su arma de cargo”, confirmó la corporación municipal.

En el intento, el menor se zafó del sujeto y un elemento municipal le disparó, quedando su cuerpo en la vía pública.

“El menor fue resguardado de inmediato por los oficiales, activándose los protocolos correspondientes para la protección de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con la Policía de la Mujer.

La Secretaría informa que se dio vista al Ministerio Público, quien se hará cargo de las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, explicó la Secretaría de Seguridad.

Paramédicos y rescatistas arribaron al lugar y confirmaron la muerte del hombre.

Por su parte, el Ministerio Público recabó evidencias de los hechos, los cuales quedarán a disposición de la autoridad para adjudicar o deslindar responsabilidades.

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afcl/LL